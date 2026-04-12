Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente en La GomeraTiempo en TenerifeChina-CanariasVisita del papa a TenerifeCD TenerifeAlberto Vázquez FigueroaAgencia Tributaria
instagramlinkedin

LIGA ENDESA

El Real Madrid celebra los 'playoffs' en Burgos

Recoletas Salud San Pablo Burgos - Real Madrid

Recoletas Salud San Pablo Burgos - Real Madrid / ACB PHOTO

EP

Madrid

El Real Madrid superó con autoridad (78-94) al Recoletas Salud San Pablo Burgos en una jornada 26 de la Liga Endesa en la que se clasificó de manera matemática para los 'playoffs', mientras que el Barça sacó una buena versión (90-61) ante el Surne Bilbao Basket antes de su crucial duelo contra el Bayern en Euroliga y el Valencia Basket doblegó (89-96) a un Unicaja en crisis liguera.

Los de Sergio Scariolo, que antes de jugar ya sabían de ese billete cantado, defendieron su colchón de cuatro victorias en el liderato sobre el Valencia sin bajar el ritmo en el Coliseo burgalés. Los blancos, con 12 triunfos seguidos en Liga, ganaron sin Gaby Deck, Edy Tavares ni Andrés Feliz, con la actuación destacada de Mario Hezonja (20 puntos), Gabriele Procida (15) y un Alex Len (10 puntos y 10 rebotes) que marcó el dominio visitante bajo aros.

Noticias relacionadas

Los blancos, con los 'playoffs' de la Euroliga también asegurados, tratarán de quedarse el factor cancha contra el Estrella Roja este jueves.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve la fiesta de Bienvenida al Verano de Santa Cruz de Tenerife
  2. El obispo de Tenerife desea que el Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria estén juntos en la misa del papa
  3. La Nasa visita Tenerife para evaluar el HUC como punto clave en rescates de astronautas en el Atlántico
  4. El AD Mérida - CD Tenerife se verá gratis en Canarias: fecha, horario y dónde seguir el partido por TV y en streaming
  5. La Aemet avisa de lluvias en Tenerife este domingo: cielos nubosos, viento fuerte y descenso térmico
  6. Santa Cruz de Tenerife aplica mano dura contra el vertido incontrolado de enseres
  7. Las ampas de Canarias rechazan la nueva ley que garantiza la autoridad de los docentes: 'Es una norma vacía y redundante
  8. Bejía en La Laguna: cuidar la raíz

La Laguna abre su patrimonio a casi un millar de personas de más de 60 años con unas visitas guiadas que unirán historia, arte y memoria

La Laguna abre su patrimonio a casi un millar de personas de más de 60 años con unas visitas guiadas que unirán historia, arte y memoria

El CD Santa Úrsula y el precio de no rendirse

El CD Santa Úrsula y el precio de no rendirse

La Guardia Civil inspeccionará un zulo por su posible relación con crimen de Esther López

La Guardia Civil inspeccionará un zulo por su posible relación con crimen de Esther López

El Pleno aprueba por unanimidad el contenido y la implantación del nuevo Plan de Emergencias Municipal de La Laguna

El Pleno aprueba por unanimidad el contenido y la implantación del nuevo Plan de Emergencias Municipal de La Laguna

La Laguna refuerza las actividades extraescolares y la acogida temprana para el curso 2026-2027 tras la nueva adjudicación del servicio

La Laguna refuerza las actividades extraescolares y la acogida temprana para el curso 2026-2027 tras la nueva adjudicación del servicio

El Real Madrid celebra los 'playoffs' en Burgos

El Real Madrid celebra los 'playoffs' en Burgos

La Laguna impulsa un acuerdo institucional para movilizar activos estatales de SAREB y CASA 47 y destinarlos a vivienda social y asequible

La Laguna impulsa un acuerdo institucional para movilizar activos estatales de SAREB y CASA 47 y destinarlos a vivienda social y asequible

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de abril de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de abril de 2026
Tracking Pixel Contents