La radiografía de la escalada a nivel mundial: «Madrid es una región clave»

Piero Rebaudengo (Turín, 1958) no titubea y con una sonrisa habla por el sentir que hay en el mundo de la escalada: “Estamos en un gran momento”. El secretario general de World Climbing, en una charla en exclusiva, nos repasa la evolución de este deporte en auge, el papel de la federación internacional y el impacto de eventos como la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, que se celebrará en Alcobendas entre el 28 y el 31 de mayo.

Para ejemplificar de una manera sencilla el crecimiento de la escalada, el dirigente italiano pone un ejemplo: “El número de medallas de los Juegos Olímpicos ha aumentado de París a Los Ángeles, lo que es una señal clara de crecimiento. Además, el número de personas que lo practican sigue aumentando, al igual que el de rocódromos en todo el mundo. En países como Estados Unidos tenemos datos que confirman que estos espacios crecen año tras año”.

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Trabajar desde la base hasta la cima

Sobre su institución, en lo alto de la pirámide de responsabilidad de este deporte, Rebaudengo define con precisión el rol de la federación internacional: “Nuestro papel es doble. Por un lado, estamos muy involucrados en la élite, en el alto rendimiento. Pero, al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestras federaciones nacionales a desarrollar el deporte en sus países. Debemos trabajar desde la base hasta la cima. Es una responsabilidad que asumimos como organización”.

Sobre el reciente cambio de marca de IFSC (International Federation of Sport Climbing) a World Climbing, apunta: “El cambio de marca tiene varios objetivos. Nos permite reflexionar sobre nuestra posición y nuestros objetivos… No es solo una cuestión estética, sino conceptual. Queremos posicionarnos mejor dentro del panorama deportivo y situar a nuestra federación donde creemos que debe estar, junto a otros deportes olímpicos”.

El impacto de las competiciones internacionales también ocupa un lugar central en su discurso: “Los eventos de máximo nivel, como nuestras series internacionales -y antes la Copa del Mundo-, son clave para dar visibilidad a los atletas y convertirlos en referentes”.

Además, subraya un rasgo diferencial del deporte: “Hay algo muy especial en nuestro deporte: la cercanía. Cuando organizamos un evento en una ciudad, la gente puede entrenar en los mismos espacios que los atletas, conocerlos y tener acceso a ellos… Eso no es tan habitual en otros deportes y es una gran fortaleza para construir comunidad”.

En igualdad de condiciones

Dentro de la escalada, como de los deportes que están emergiendo con fuerza en la sociedad a nivel mundial, la igualdad es un elemento estructural. Rebaudengo explica el caso en la escalada: “La igualdad ha estado presente desde el inicio de nuestro deporte. Hombres y mujeres compiten en igualdad de condiciones, con los mismos eventos y reciben los mismos premios”. Sin embargo, reconoce que tienen margen de mejora: “Queremos ir más allá. Estamos impulsando iniciativas para aumentar la presencia femenina en roles técnicos y oficiales, como el route setting. Tenemos un plan específico de diversidad en este ámbito, porque creemos que es clave para consolidar una igualdad real dentro del sistema”.

En el ámbito medioambiental, otras de las grandes preocupaciones de la actualidad, el secretario general comenta que “la sostenibilidad no es solo una cuestión ambiental, también es financiera. Ambos aspectos están conectados. Hemos creado una comisión de sostenibilidad liderada por un atleta, el estadounidense Jesse Grupper. Para nosotros es muy importante que un deportista lidere este tipo de iniciativas, porque son quienes están más sensibilizados con estos temas”.

Además, en este sentido apunta que están “trabajando en proyectos como el uso de materiales reciclables en nuestras instalaciones”. Aunque incide que “la sostenibilidad va más allá de medidas puntuales: implica mentalidad, planificación y coherencia en cada evento”.

Conectar con la gente

En cuanto a la cita de Alcobendas el último fin de semana de mayo es, para Rebaudengo, un ejemplo claro hacia dónde se quiere mover World Climbing: “Tener un evento en tu ciudad es la mejor forma de conectar con la gente. Y el evento de la Comunidad de Madrid, Alcobendas en particular, es un buen ejemplo. La gente puede acercarse, conocer a los atletas, compartir espacios con ellos y vivir el deporte de cerca”. Y recalca: “Madrid forma parte de nuestra estrategia de llevar la escalada a grandes ciudades. Madrid es una región clave, en un país con una gran tradición deportiva, y queremos seguir creciendo juntos”.

Además del aumento del número de practicantes y de rocódromos por el mundo, en el plano deportivo la evolución de la escalada también es evidente: “Hemos crecido mucho desde el inicio de este camino. El hecho de contar ahora con tres medallas por género en los Juegos Olímpicos, además de la presencia en el programa paralímpico, es un reflejo claro de ese crecimiento. Los atletas son cada vez más completos… El futuro pasa por una mayor especialización, una preparación más científica y un enfoque más profesional”.