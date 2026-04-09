Arbeloa: "El VAR parecía que iba a solucionar muchas cosas, pero unas semanas entra y otras no"

Álvaro Arbeloa compareció en la sala de prensa en la previa del partido que medirá al Real Madrid con el Girona. El encuentro aparece atravesado en el calendario en medio de la eliminatoria de cuartos de final de Champions que enfrenta a los blancos con el Bayern. El Primer asalto se celebró el martes y terminó con victoria muniquesa (1-2), y el partido ante el Girona servirá al técnico blanco para dar minutos a jugadores que estarán en el Olímpico el miércoles y para dar descanso a otros que les acompañarán.

Aclaración sobre Mbappé

El técnico comenzó aclarando que quiso decir cuando respondió el martes que "Mbappé tiene que querer ser jugador del Real Madrid todos los días". "No solo Mbappé, quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días. Es importante querer ser uno mismo más allá del talento y la calidad. Todos los días no se pueden jugar unos cuartos de Champions y partidos con gran motivación, ahí es donde viene la autoexigencia. Va más allá del talento que tiene. Queremos que mañana cuando jueguen contra el Girona sientan que tengan que brillar. Eso necesitamos. Que sean ellos mismos todos los días y estén dispuestos a dar lo mejor. No es fácil, pero eso necesitamos. Que su motivación sea dar lo mejor de sí mismos”.

Arbeloa descartó utilizar el partido del Girona como banco de pruebas para el de Múnich: "Mañana quiero salir a ganar. Vuelvo a pensar a pesar del resultado, que saqué a los mejores en Mallorca. No pienso en rotaciones. El partido más importante que tengo como entrenador es el de mañana. Sacaré un equipo a la altura de ello. No estamos para probaturas. Tenemos ganas de que llegue el partido de Múnich. Desde que pitó, queremos probar de lo que somos capaces en el Allianz. Antes nos tenemos que centrar en mañana, el partido del miércoles empieza mañana. Habrá que hacer un gran partido. Tenemos cuatro días para recuperarnos y en la mente de todos está dar lo mejor. Es el único objetivo. Sacar un equipazo y hacer un gran partido. Militao y Bellingham van a ser titulares. Mendy dispondrá de minutos”. El técnico también confesó que "somos conscientes de que cada partido es muy importante. Ahora tenemos menos margen de error. Si no tenemos opciones, seguiremos peleando igual. Sabemos que representamos y la exigencia que conlleva. Estamos dispuestos a afrontarlo”.

Pitos a Vinícius

Sobre los pitos que recibió Vinícius y otros jugadores ante el Bayern, apuntó: "Ya sabéis lo que pienso de Vinicius. Lo que significa para mí como entrenador, como madridista y el rendimiento que está dando. Para mí sería una suerte y ojalá jugar cada partido que tengo en el Bernabéu. Los pitos forman parte de la exigencia de esta afición. Lo veo normal y natural. Otros notarán un ambiente enrarecido. Si algo estamos notando es el apoyo de nuestra afición. No podemos pedir nada más. Si el equipo dio la cara y tuvo las ocasiones que tuvo fue por como apretó el Bernabéu. Ojalá tener la suerte de jugar en el Bernabéu. Todos los jugadores lo sienten igual".

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Y concluyó hablando de los arbitrajes que ha 'sufrido' el Real Madrid en los últimos partidos: "No se trata de confiar o desconfiar. Es lo que estamos viendo. Pasó el martes con la entrada a Mbappé, es difícil entender que no sea roja. Pasa hasta con el VAR, que parecía que iba a solucionar muchas cosas. En España aún esperamos una explicación y debemos arreglarlo. Hay muchas dudas en todo este tipo de decisiones. Una semana entra el VAR, otra no. Yo me intento centrar en mi labor como entrenador”.