LALIGA
Carvajal, Cazorla, Silva o Azpilicueta, imputados por la justicia andorrana por contrabando de relojes
Dani Carvajal, César Azpilicueta, Santi Cazorla y David Silva son investigados por el Principado con la colaboración activa de la Guardia Civil por presunta evasión de impuestos en la compra de relojes de alta gama
Unai Martos
La justicia andorrana investiga una fraudulenta compra de relojes de lujo por parte de futbolistas de la Primera División española de fútbol. Según 'EL MUNDO', se ha iniciado recientemente una pesquisa contra la sociedad Best In Asociados, perteneciente al Principado, y contra varios jugadores de LaLiga, por presunta actividad delictiva.
Los futbolistas señalados son el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, el veterano central del Sevilla, César Azpilicueta, y Santi Cazorla, la leyenda que milita en el Oviedo. Se suma a la lista de acusados David Silva, exjugador de LaLiga y Premier League.
La adquisición de relojes de alta gama a través de la sociedad Best In Asociados permitió a los acusados obtener los productos sin IVA añadido, es decir, el pago de los relojes estuvo exento de los preceptivos impuestos, que a su vez supuso un descuento considerable en el precio para los jugadores.
Una rebaja que supone la evasión de grandes cantidades de dinero. Entre las marcas adquiridas se encuentran Rolex o Patek Philippe, sellos que ascienden a decenas de miles de euros.
La empresa acusada pertenece a Diego G. C., que se encuentra en prisión provisional en Andorra desde octubre por delitos de contrabando y blanqueo de capitales. La justicia de Andorra, de la mano del magistrado Joan Carles Moynat, requirió ayuda de las autoridades españolas para interrogar como investigados a los clientes de la sociedad implicada, tal como explica 'elDiario.es'.
En consonancia con la justicia del Principado, la Guardia Civil está solicitando durante los últimos días información a Carvajal, Azpilicueta, Cazorla y Silva para esclarecer los hechos acontecidos y resolver la investigación que se ha puesto en marcha por el posible fraude de estos futbolistas.
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