Muere a los 80 años el histórico entrenador rumano Mircea Lucescu

Mircea Lusescu, hasta hace unos días seleccionador de Rumanía, falleció este martes a los 80 años en Bucarest a causa de problemas cardíacos que forzaron su dimisión el pasado 2 de abril.

"El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest informa que hoy, martes 7 de abril de 2026, alrededor de las 20.30 (17.30 GMT), se ha declarado el fallecimiento del señor Mircea Lucescu", informó la clínica en un comunicado.

Referente para generaciones

"El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol rumanos más laureados, el primero en clasificar a la selección nacional de Rumanía para un Campeonato Europeo, en el año 1984", agrega.

"Generaciones enteras de rumanos crecieron con su imagen en el corazón, como un símbolo nacional. ¡Que descanse en paz!", concluye el comunicado del Hospital Universitario.

"Un visionario y un símbolo nacional"

Lucescu había dejado el cargo de seleccionador tras sentirse indispuesto durante un entrenamiento con el equipo nacional, que a finales de marzo había perdido contra Turquía en una de las semifinales de la repesca europea para el próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

La Federación Rumana de Fútbol (FRF) expresó su dolor al perder al entrenador que marcó toda una época. “Nuestro fútbol pierde hoy no solo a un brillante estratega, sino también a un mentor, un visionario y un símbolo nacional que llevó la bandera tricolor a las más altas cimas del éxito mundial”, escribió la FRF en Facebook.

Pulso con Guardiola

Según la federación, Lucescu dejó "un legado colosal, difícil de igualar en la historia del fútbol". El organismo anunció un minuto de silencio en memoria de Lucescu antes de los partidos de la próxima jornada tanto en la Superliga, la Liga 2 y la Liga 3, como en la Superliga Femenina de Rumanía.

Noticias relacionadas

Lucescu también hizo historia con Shakhtar Donetz, al que dirigió durante 12 años con un balance destacado de 8 ligas, 7 copas y una Copa de la UEFA. Uno de sus momentos más recordados ocurrió tras un partido contra el Barça al irrumpir en la rueda de prensa de Guardiola para gritar "vergüenza" por un gol azulgrana que llegó con un jugador del Shakhtar tendido en el suelo. "Mourinho parece más arrogante que Pep Guardiola, pero que es justamente lo contrario", soltó años después el técnico fallecido.