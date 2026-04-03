Tiger Woods asegura que estaba "hablando con el presidente" tras su accidente de tráfico

Tiger Woods dijo que "estaba hablando con el presidente" después de verse involucrado la semana pasada en un accidente de trafico en Florida (EE.UU), según un video grabado por la cámara corporal de la policía publicado el jueves. Las imágenes muestran a un agente de seguridad que le indica al golfista que se quede junto a él, tras producirse el accidente, a lo que Woods responde: "sí, estaba hablando con el presidente". No queda claro si en ese momento se refiere al mandatario estadounidense Donald Trump, quien afirmó la semana pasada que había mantenido una conversación con él tras el accidente.

Estas nuevas imágenes, que muestran a Woods mirando su teléfono móvil en el momento de su accidente de tráfico en Florida la semana pasada —según él mismo reveló a la policía—, han salido a la luz el mismo día en que se hicieron públicos los videos de las cámaras corporales de los agentes durante su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol.

"Bajé la mirada hacia mi teléfono y de repente...boom", dijo Woods, apoyado sobre una rodilla en el borde de la carretera, a uno de los agentes que acudió a la escena del accidente y que grabó todo con su cámara corporal.

El accidente tuvo lugar el pasado viernes cuando el vehículo conducido por Woods intentó rebasar a gran velocidad a una camioneta con remolque en una carretera estrecha, pero terminó golpeando su parte trasera y volcando sobre el lado del conductor.

Ni el golfista, que viajaba solo, ni el conductor del otro vehículo resultaron heridos, aunque Woods fue detenido y pasó varias horas en prisión acusado de conducir bajo la influencia de sustancias, de daños a la propiedad, y de negarse a someterse a una prueba de orina para detectar si había consumido otras sustancias prohibidas.

Caminar "letárgico"

El ganador de 15 'majors' llevaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, tenía los "ojos vidriosos" y caminaba de forma "letárgica" durante su arresto tras el accidente de tráfico, según revelaron las autoridades.

El parte del arresto muestra que Woods "sudaba fuertemente" pese a estar en un vehículo, un Ford F-150 blanco, con aire acondicionado, además de hablar de forma "inusual" con los oficiales y presentar las pupilas dilatadas.

En el video revelado este jueves por varios canales, entre ellos TMZ, se aprecia el vehículo de Woods completamente volcado, mientras que otras fotografías muestran al golfista sentado en la parte de atrás del vehículo policial que le trasladó a la prisión del condado de Martin.

Centrado en su salud

Woods, de 50 años, anunció el pasado martes que se aparta temporalmente del golf para recibir tratamiento y centrarse en su salud, en un momento en que sondeaba la idea de participar en el Masters de Augusta, el primer 'grande' de la temporada que tendrá lugar la semana que viene, lo que hubiese marcado su retorno tras casi dos años de inactividad.

No es la primera vez que Woods sufre un accidente de carretera. En febrero de 2021 sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave accidente en Los Ángeles que puso en serio peligro su carrera.

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Woods estaba trabajando para volver a competir después de romperse el tendón de Aquiles en 2025.