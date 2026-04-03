El Chelsea sanciona a Enzo Fernández por 'ofrecerse' al Real Madrid: "Ha cruzado un límite"

El Chelsea ha sancionado al centrocampista argentino Enzo Fernández por sus declaraciones en las que afirmaba "me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El futbolista vive donde quiera“. Unas palabras que muchos han entendido como un ofrecimiento al Real Madrid, que en estos días busca cerrar la contratación de un centrocampista para reforzar su plantilla la temporada que viene.

"Hay que proteger la cultura del club"

Liam Rosenior, el entrenador francés del club, anunció que Enzo no jugará este sábado ante el Port Vale en la FA Cup ni la semana que viene ante el Manchester City por decisión propia del club. “He hablado con Enzo hace una hora. Como club de fútbol, y yo participando en la decisión, no estará disponible para el partido de mañana ni para el del Manchester City del próximo domingo. Ha cruzado un límite en cuanto a nuestra cultura y lo que queremos construir”, confirmó el técnico.

Rosenior prosiguió hablando del tema: "A Enzo, en primer lugar, como persona y jugador, le tengo el máximo respeto. Está frustrado porque quiere que tengamos éxito. En cuanto a la decisión, no se trata solo de mí, ni de los directores deportivos, ni de la directiva, ni de los jugadores; estamos de acuerdo todos en la decisión tomada. La puerta no está cerrada para Enzo. Es una sanción. Hay que proteger la cultura y, en ese sentido, se cruzó un límite. Hablar por él, sobre lo que quiere y su futuro, no me corresponde a mí hacerlo”.

El Real Madrid busca reforzar su mediocampo y son varios los nombres que han sonado como posibles refuerzos, entre los que se encuentra el de Enzo Fernández. Sin embargo, el preferido de Florentino Pérez es el español Rodrigo Hernández, jugador del Manchester City, que concluye contrato con los 'citizens' en junio de 2027. Rodri es el único objetivo que contempla Florentino y lleva meses trabajando para concretar su fichaje. Xabi Alonso lo sabe de primera mano porque el presidente ya advirtió el pasado verano al tolosarra que después de desembolsar casi 200 millones por los fichajes de Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Franco Mastantuono y Trent Alexander-Arnold, solo contemplaba gastar dinero para reforzar el mediocampo si el madrileño se ponía a tiro.

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"No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo"

El Real Madrid hace meses que sondeó al agente del futbolista, Pablo Barquero, para conocer sus intenciones y la posibilidad de hacerse con sus servicios. Esta misma semana el centrocampista del Manchester United dejaba la puerta abierta a un desembarco en el Real Madrid el próximo verano en una entrevista en Onda Cero: "Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo. Haber jugado en el Atlético no me lo impide, hay más jugadores con ese camino".