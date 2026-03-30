Procesan al jefe de la Federación argentina de fútbol por presunta estafa a la seguridad social

A menos de tres meses de la inauguración del Mundial de fútbol, el presidente de Federación argentina (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, fueron procesados por la retención indebida de millonarios aportes a la seguridad social. La decisión fue adoptada por el juez federal en la penal y económico Diego Amarante. El magistrado además embargó por 250.000 dólares a los dos hombres que manejan el deporte más popular de este país. Tapia consolidó su poder después de la obtención del Mundial de 2022 y tiene un peso relevante en la FIFA. Uno de sus principales aliados ha sido Leo Messi, quien se ha mantenido en silencio desde que comenzaron las investigaciones judiciales.

El portal La Política Online recordó que "ambos están alcanzados por acusaciones mucho más amplias de corrupción, que incluyen firmas fantasma y lavado de dinero". Los delitos que ameritaron la medida adoptada por Amarante no contemplan por el momento la prisión preventiva. "El Gobierno de Javier Milei rondaba la idea de acelerar contra Tapia y hasta meterlo preso antes del Mundial, pero a menos de tres meses de que inicie la Copa todo indica que la embestida se frenará hasta la última parte del año".

Cuando se inició la causa judicial los clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salieron a respaldar al "Chiqui" con la suspensión de una jornada de la liga.

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El procesamiento y embargo también alcanza al secretario general de AFA y presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, entre otros dirigentes.