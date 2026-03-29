El estreno de la Copa de España de Escalada deja un gran nivel en Cáceres

El domingo dejó una jornada de escalada de alto voltaje en el Rocódromo Alberto Ginés de Cáceres, sede durante el fin de semana de la primera prueba de la temporada de la Copa de España. Ya el sábado las categorías menores habían brillado a gran nivel y dejado el listón muy alto para los absolutos, que no defraudaron.

La cita ha sido un evento organizado por la Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME) y Prensa Ibérica, con el impulso del Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación de Cáceres, la colaboración de la Junta de Extremadura y el patrocinio de la Central Nuclear Almaraz-Trillo, Grupo Pitarch, Oeste, CHC Energía, Apis, Electrocash, Ebro Leza Motor, Aqualia, Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, Adismonta y Canal de Isabel II. En la zona VIP, además, se pudo degustar un jamón de Casa Bautista.

La competición absoluta

La prueba de bloque reunió a 41 escaladores en masculino y 30 en femenino, con diez plazas en la final en hombres y nueve en mujeres. Sobresalió en la clasificatoria el madrileño Guillermo Peinado, primero tras hacer al flash cuatro de los cinco bloques. En féminas hubo más igualdad, con Udane Mugica al frente. El formato, muy dinámico, no dio un segundo de respiro a una grada llena, volcada con los primeros top del portugués Gustavo Cunha y del extremeño Alejandro Crespo.

Galería | Instantáneas del arranque de la segunda jornada de la Copa de España de escalada en Cáceres / Jorge Valiente

En la final, la venezolana Lianet Castillo se llevó la victoria femenina en bloque con tres tops, por delante de Lucía Sempere y Miriam Díez. Una reclamación obligó a Castillo y Sempere a repetir el último bloque, aunque la clasificación no varió. En hombres ganó Manuel Pastor, con tres tops, seguido de Guillermo Peinado y del portugués Guilherme Rodrigues.

Antes de la competición de bloque, la modalidad que más decibelios arrancó en la grada con su explosividad fue la velocidad. Los ganadores fueron el gallego Erik Noya y la catalana Carla Martínez, sobresalientes durante toda la competición.

En las clasificatorias, Noya paró el tiempo en 5.13 y 5.22. Luego mantuvo un altísimo nivel en cuartos (5.18), en la semifinal ante Alejandro Rivas, que acabaría colgándose el bronce, y en la final frente a Miguel Gómez. En esa última subida al muro de 15 metros, el gallego detuvo el reloj en 5.06 segundos, por los 5.85 del madrileño. «Me voy con la espinita de no haber bajado de cinco segundos», confesó después, satisfecho con su actuación en Cáceres.

Tampoco se guardó nada Carla Martínez en la prueba femenina, aunque no fue la más rápida en la clasificatoria. Ahí mandó la valenciana Leslie Romero, que terminó conformándose con la plata por cinco centésimas: Martínez paró el crono en 7.00 y Romero en 7.05. El bronce fue para la navarra Haizea Pinto (7.96), que superó a Leire Ruiz (8.05) en la pelea por el tercer puesto.

Cáceres cerró así un fin de semana de gran ambiente y nivel competitivo, con el Rocódromo Alberto Ginés confirmado como escenario de referencia para el arranque de la Copa de España.

Los podios de todas las categorías:

BLOQUE

ABSOLUTA Masculino

1. Manuel Pastor F. Valenciana

2. Guillermo Peinado F. Madrileña

3. Guilherme Rodrigues F. Portuguesa

ABSOLUTA Femenina

1. Lianet Castillo F. Castilla La Mancha

2. Udane Múgica F. Vasca

3. Lucía Sempere F. Valenciana

SUB-19 Masculino

1. Bernat Munné F. Catalana

2. Jan Molist F. Catalana

3. Lucas Pérez F. Extremeña

SUB-19 Femenina

1. Udane Múgica F. Vasca

2. África Piédrola F. Andaluza

3. Martina Muñiz F. Madrileña

SUB-17 Masculino

1. Biel Serra F. Catalana

2. Keanu Israel Villatoro F. Catalana

3. Nil Adsuar F. Valenciana

SUB-17 Femenina

1. Celia Calvin F. Madrileña

2. CArlota Merle F. Asturiana

3. Rebeca García F. Madrileña

SUB-15 Masculino

1. Markel Korta F. Vasca

2. Bruno Homobono F. Madrileña

3. Svetoslav Flidlider F. Catalana

SUB-15 Femenina

1. Eyne Herrera F. Valenciana

2. Asha Guitart F. Catalana

3. Eva Munill F. Catalana

Galería | Segunda jornada de la Copa de España de Escalada en Cáceres / Javi Pec

VELOCIDAD

ABSOLUTA Masculino

1. Erik Noya F. Gallega

2. Miguel Gómez F. Madrileña

3. Alejandro Rivas F. Madrileña

ABSOLUTA Femenina

1. Carla Martínez F. Catalana

2. Leslie Romero F. Valenciana

3. Haizea Pinto F. Navarra

SUB-19 Masculino

1. Hadrián Pérez F. Gallega

2. Juan Hernández F. Castilla La Mancha

3. Eric Fernández F. Cataluña

SUB-19 Femenina

1. Nora García . F Gallega

2. Haizea Pinto F. Navarra

3. Ayla Rubio F. Madrileña

SUB-17 Masculino

1. Iván Pacios F. Gallega

2. Javier Gento F. Gallega

3. Javier Jíménez F. Madrileña

SUB-17 Femenina

1. Iria Puig F. Gallega

2. Telma Flores F. Castilla La Mancha

3. Irene Gómez F. Gallega

SUB-15 Masculino

1. Sergio García F. Andaluza

2. Gonzalo Pérez F. Castilla La Mancha

3. Isaac Obregón F. Madrileña

SUB-15 Femenina

1. Isabel Collado F. Castilla La Mancha

2. Luna Villalba F. Andaluza

3. Nerea Ramírez F. Castilla La Mancha