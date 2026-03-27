De la Fuente descarta a Joan Garcia para el España - Serbia

El foco mediático del partido de este viernes estará puesto en la portería. La decisión de Luis de la Fuente de convocar a cuatro porteros para esta ventana abre la opción de todo tipo de conjeturas para saber quién será el elegido en el primer partido. Un puesto con el morbo mediático más que asegurado.

De momento, ya se despejó una duda, y es que el guardameta descartado para este viernes es Joan Garcia. El portero del Barça será el que no tenga dorsal en el duelo frente a Serbia, y deberá esperar al duelo del RCD Stadium contra Egipto.

De entrada, Unai Simón es su número 1 y todo apunta a que le dará estos galones en el primero de los dos partidos amistosos. El meta del Atheltic debería ser el titular, dejando en el banquillo al resto. De la Fuente podría optar por la fórmula salomónica de dar 45 minutos a cada meta en los dos encuentros, pero el primer choque apunta a ser el más importante, donde se pueden ver a los jugadores que, en su opinión, son más titulares.

Además, situar a los titulares o pesos pesados en el primer partido permite un mayor descanso para ellos de cara al duelo del martes en Cornellà frente a Egipto donde se verá una alineación toalmente diferente.

Joan y Cornellá

El técnico también debía decidir si es mejor que Joan Garcia debute en la segunda parte del duelo en La Cerámica o dejarlo para el choque en Cornellá. Su vuelta al campo del Espanyol como local tendría un significado simbólico muy importante y quizá tendría que soportar los silbidos de parte de su propia afición del conjunto blanquiazul. Finalmente, ha optado porque no juegue en Villafrreal.

Una situación atípica que no se vive desde la retirada de Gerard Piqué, quien era silbado en todos los partidos como local después de mofarse de los segudiores del Real Madrid acordándose del cantante Kevin Roldán. A partir de entonces se unió su ideología política catalanista que tampoco gustó a la mayoría de los hinchas de la Roja. “El contigo empezó todo” le hizo mucho daño ya que fue una provocación en toda regla.

En cambio, Joan Garcia siemrpe ha tenido un comportamiento impecable con su ex equipo. En el derbi de la Liga no abrió la boca, no celebró los goles del Barça y retiró con elegancia los objetos que le caían. Joan no ha provocado a nadie. Simplemente dio un paso adelante en su carrera fichando por un equipo que puede competir por todos los títulos y que lo ha llevado a la selección de una vez por todas. David Raya y Álex Remiro también quiere minutos y demostrar que pueden tener sitio en este puesto tan caro para el Mundial.

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