Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2026 vence la tormenta y espera una edición épica

Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2026 se perfila como una de las más abiertas y competitivas de los últimos años. La decimocuarta edición de la prueba palmera no solo reunirá a algunos de los mejores corredores élites del panorama nacional y local, sino que lo hará bajo unas condiciones que prometen añadir un componente épico a la competición. Las intensas lluvias caídas en los últimos días en La Palma han transformado el terreno en un escenario mucho más técnico y duro: barro, charcos y tramos exigentes pondrán a prueba a los cerca de 2.000 participantes, donde la resistencia y la capacidad de adaptación serán tan determinantes como el propio nivel físico. Unas condiciones climatológicas adversas que han hecho necesario un sobreesfuerzo de las cuadrillas de trabajo del Ayuntamiento de El Paso a la hora de dejar en condiciones los recorridos de las diferentes modalidades.

La prueba reunirá a un grupo de atletas élites con perfiles muy distintos, pero con un denominador común: experiencia reciente en pruebas de alto nivel y un historial sólido dentro de la propia carrera palmera. Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2026 contará con un equilibrio entre corredores locales con amplio conocimiento del terreno y atletas nacionales e internacionales con experiencia en circuitos de alto nivel. Además, muchos participantes repiten en la prueba, lo que añade un componente estratégico basado en la experiencia previa. Con estos ingredientes, todo apunta a una edición donde las diferencias serán mínimas y donde la gestión de carrera, más que el talento puro, marcará la diferencia en la lucha por los primeros puestos.

Ultra: experiencia internacional y nombres consolidados

En la modalidad Ultra, destaca el suizo Lucien Epiney, que llega tras firmar un top 5 en Valtellina Wine Trail (Italia, Noviembre 25) y un segundo puesto en la Ultra BT’21, lo que lo posiciona como uno de los principales favoritos. Junto a él, el tinerfeño Alexis Martín aterriza con una victoria en la exigente Gran Trail Costa Blanca 102K, confirmando su gran estado de forma.

El grupo lo completan corredores experimentados como Octavio León e Isaac Rodríguez, ambos con bagaje en pruebas internacionales como Advanced TransGranCanaria o participaciones en Madeira. Además, nombres como Marcos Alberto Falcón y Manuel Mesa aportan consistencia, especialmente por su rendimiento previo en esta misma carrera, donde han logrado varios top 10 en ediciones recientes.

En categoría femenina, la igualdad es máxima. Azara García sobresale con un impresionante historial en Reventón, incluyendo victorias en Ultra y Classic (primera, Long Race 2016, primera Ultra 2023, primera Maratón 2019 y segunda Maratón 2018), mientras que Aroa Sío mantiene una regularidad notable con podios en distintas modalidades (segunda Maratón 2019, quinta Maratón 2018, segunda Classic 2017). La joven Tatiana Cruz aparece como una incógnita interesante tras su reciente actuación en Acantilados del Norte (segunda Sprint 2024, DNF Classic 2025).

Maratón: equilibrio entre regularidad y proyección

La distancia maratón presenta un bloque muy homogéneo. Mario Olmedo encabeza la lista con experiencia internacional (17º Chiangmai Thailandia UTMB) y buenos resultados recientes en Reventón (primero Ultra 2024). Muy cerca, Josep Miret (segundo Sprint 2023) y Alejandro Sosa (octavo Maratón 2024 y sexto Maratón 2019) llegan con actuaciones destacadas en K42 Anaga, una prueba clave del calendario canario.

Uno de los nombres a seguir será el palmero Samuel Fernández, que combina volumen competitivo con resultados sólidos tanto en Maratón como en Classic dentro de Reventón (cuarto Maratón 2025, primero Classic 2017, tercero Classic 2018).

En mujeres, Claudia Mola parte como una de las indiscutibles favoritas tras su victoria en la Ultra en 2024 (cuarta en Ultra Trail Guara-Somontano, en octubre, y séptima en la Maratón 2025), mientras que Sylvia del Barrio aporta experiencia y regularidad en múltiples distancias (decimoquinta Classic 2025, decimocuarta Classic 2024).

Classic: especialistas en distancias medias

En Classic, los datos apuntan a una carrera muy abierta. David Recco García y Francisco Castillo (noveno Subida a las Estrellas 24) llegan con resultados consistentes en K42 Anaga y competiciones internacionales como Adidas Terrex Infinite. La alemana Mailine Schober (tercera Sprint 2024) destaca tras su victoria en Acantilados del Norte en formato relevos, lo que la convierte en una seria aspirante al podio femenino.

Sprint: velocidad y conocimiento del terreno

La modalidad Sprint contará con corredores muy habituados a la explosividad de esta distancia. Arezki Habibi sobresale por su regularidad en el podio en múltiples ediciones, incluyendo victorias en Subida y presencia constante en el top 3 (tercero Sprint 2025, segundo Sprint 2024, segundo Subida 2024, primero Subida 2024 y cuarto Sprint 2019). Encontará un duro adversario en el atleta local Edwin Camacho, el indiscutible rey de la Starter (segundo Starter, 2025, primero Starter 2024 y 2023).

Otros nombres como Ayham Brito (primero Sprint 2024), Alejandro Díaz (cuarto Sprint 2025, tercero Sprint 2024, quinto Classic 2019, sexto Classic 2018) y Diego Martín (sexto Classic 2024, primero Classic 2022 y segundo Sprint 2018) presentan perfiles similares: experiencia en la prueba, resultados consistentes y conocimiento del terreno, un factor clave en este tipo de recorridos.

En categoría femenina, María Benito Gomes (segunda Sprint 2025, primera Sprint 2024 y segunda Subida a las Estrellas 2025), llega en un gran momento tras su victoria en Media Maratón de Muntanya de Catalunya, mientras que Ane Ormaetxea ha demostrado ser competitiva en Sprint con varios podios recientes (cuarta Sprint 2025).

Una jornada intensa da el pistoletazo de salida

Este jueves comienzan los actos de Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2026 con la inauguración de la Feria del Corredor a las 10:00 en el parking de HiperDino El Paso, donde se consolida tras ampliar espacio y expositores, reuniendo a más de 2.000 corredores.

La feria, con 20 expositores y una carpa de 600 m², se celebrará del 26 al 28 de abril con horario amplio y oferta de material deportivo, nutrición, merchandising, gastronomía y música en directo.

A las 12:00 horas se producirá la Presentación oficial de Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2026, acto que se desarrollará en la misma Feria del Corredor y que contará con la participación del alcalde del municipio, Eloy Martín; y del concejal de Deportes y Turismo del consistorio pasense, Omar Hernández, quien además es CEO de la prueba, además de otros representantes políticos y varios atletas élites participantes.

Además, el mismo jueves arranca la competición con la prueba “Subida a las Estrellas”, una cronoescalada nocturna que comenzará a las 21:00 desde Hoya de la Pina y que destaca por su entorno con certificación Starlight.