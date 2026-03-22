Tenis
Masters 1000 de Miami: Carlos Alcaraz - Sebastian Korda, en directo
El tenista murciano, tras estrenarse en Miami con una victoria contundente ante Fonseca, se enfrenta ahora al actual número 36 del ranking
Redacción
El Miami Open entra en una fase decisiva y pone el foco en uno de los duelos más atractivos de la jornada: Carlos Alcaraz frente a Sebastian Korda. El murciano afronta su segundo compromiso en Florida con la intención de reafirmar las buenas sensaciones tras un sólido estreno y dejar atrás el tropiezo sufrido en Indian Wells, donde cayó en semifinales ante Daniil Medvedev.
El debut de Alcaraz en Miami no fue sencillo sobre el papel, pero lo resolvió con autoridad al imponerse a João Fonseca por 6-4 y 6-4. Una victoria que refuerza el gran arranque de temporada del número uno del mundo, que solo ha visto empañado su rendimiento por lo ocurrido en California. En lo que va de año, el español ya ha levantado títulos de peso como el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, confirmando su ambición de seguir ampliando su palmarés.
Ahora, el siguiente examen será Korda, actual número 36 del ranking, que llega en un buen momento tras arrollar a Ugo Carabelli con un contundente 6-0 y 6-3. El cara a cara favorece claramente a Alcaraz, con cuatro triunfos en cinco enfrentamientos, pero el estadounidense ya ha demostrado ser un rival incómodo capaz de elevar su nivel en grandes citas.
Más allá de este duelo, el horizonte del español empieza a endurecerse. Si supera esta ronda, en octavos podría cruzarse con Martín Landaluce o Karen Khachanov, mientras que nombres como Taylor Fritz asoman en unos hipotéticos cuartos de final. Un camino exigente en el que Alcaraz buscará recuperar el trono en Miami, un título que no conquista desde 2022.
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