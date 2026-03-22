El Echeyde, eliminado en cuartos frente al favorito

El Santa Cruz Tenerife Echeyde dice adiós a la Conference Cup tras caer por 16-15 ante el Endo Plus Service Honved en Atenas. El conjunto tinerfeño necesitaba la victoria para seguir con vida en la competición, pero los húngaros, favoritos del grupo, se impusieron en un duelo de ida y vuelta que mantuvo la emoción hasta el último segundo.

No empezó de la mejor manera el choque para los jugadores de Albert Español. Un doblete de Bendeguz Kevi (0-2) ponía por delante a los húngaros, pero rápidamente reaccionaron los blanquiazules por medio de Luis Araya (1-2). En un primer periodo de intercambio de golpes, un gol de Tom de Weerd puso al Echeyde por delante (4-3). El holandés tuvo, además, un penalti en el último segundo para volver a tomar la delantera, pero no pudo batir al meta rival (4-4).

El guión del partido no cambió en el segundo parcial. Moskov puso por delante a los húngaros (4-5), pero los blanquiazules sacaron nuevamente el carácter para darle la vuelta con tantos de Samuel García (5-5) y Javier Gorría (6-5). El Echeyde vivía su mejor momento en el duelo cuando consiguió ponerse con dos goles de ventaja gracias al buen hacer de Alex Andión (7-6) y Luis Araya (8-6). Se repuso el cuadro hungaro, eso sí, para devolver la igualdad al marcador antes del final del segundo periodo (8-8).

El partido, una guerra sin cuartel, no bajaba de nivel en el inicio del tercer periodo. Los chicos de Albert Español tomaron la delantera gracias a un gol de Luis Araya (9-8) pero, desde entonces, el Honved no volvió a dejar la iniciativa a los blanquiazules. Liderados por Nikola Moskov, que acabó el choque con 7 goles, los húngaros fueron siempre por delante en el marcador sostenidos, en la parte final, por las paradas de su portero, Mark Maser, que impidió la reacción tinerfeña (15-16).

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Los jugadores de Albert Español, pese a estar ya eliminados, jugarán hoy (09:30 hora canaria) el último partido de los cuartos de final de la Conference Cup para despedirse de la competición. Su rival será el CN Posillipo italiano, eliminado también del torneo tras caer en el día de hoy ante Panionios.