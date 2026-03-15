Fórmula 1
Sainz, resignado pese a puntuar: "No me voy divirtiendo, voy haciendo lo que puedo"
El piloto madrileño sumó los dos primeros puntos de la temporada con el FW48 al terminar en novena plaza en Shangái
Queralt Uceda
Si bien el fin de semana terminaba de la peor de las maneras para Fernando Alonso y Aston Martin, con abandono de los dos AMR26 de la escudería de Silverstone, Carlos Sainz lo hacía con el consuelo de lograr sumar, por fin, sus dos primeros puntos de la temporada 2026. No está siendo un arranque fácil para el madrileño y su equipo, Williams, por lo que cualquier progreso es en realidad una victoria para los de Grove.
A lo largo del fin de semana, Sainz ha dado todo de sí para llevar el FW48 hasta lo más alto posible. Fue 12º en la carrera al Sprint del sábadotras clasificar en decimoséptima plaza. Remontó hasta cinco plazas, y pese a que en la 'qualy' para el domingo no pudo ir más allá de 17ª posición y quedó eliminado en Q3, logró sacar una buena vuelta de la que ya se mostró orgulloso durante la jornada del sábado.
El domingo también logró obrar el milagro. Mientras que su compañero de box, Alexander Albon, no pudo ni salir de boxes debido a un problema en su monoplaza, Carlos partía desde la parte de la trasera de la parrilla y gracias a su ingenio, su gran salida y la gran cantidad de abandonos y toques, pudo lograr escalar hasta el 'Top 10', finalizando noveno tras defenderse de un Franco Colapinto que protagonizó una de sus mejores carreras en Fórmula 1.
"Para mí, teniendo podios y victorias, no es una alegría"
Dos puntos suma ahora el piloto madrileño, que celebró el resultado pero visiblemente descontento con tener que conformarse con ello. "Somos el noveno equipo, por lo tanto acabar novenos en carrera es una sorpresa para nosotros. Bueno, P9 para mí, teniendo podios y victorias, no es una alegría", decía el madrileño tras la carrera.
Sobre cómo consiguió meterse en el 'Top 10' también se sinceró. "Lo he hecho con una buena salida, una buena gestión de neumáticos y sacando todo lo que había hoy. Espero que sirva de motivación para todo el equipo para mejorar, el inicio no está siendo el que esperábamos o queríamos. Por muy frustrante que sea, hay que sacar resultados de donde no los hay. El P9 de hoy sabe a oro", valoraba. "No me voy divirtiendo, voy haciendo lo que puedo con lo que hay", sentenciaba Sainz.
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