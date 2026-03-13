Una genialidad de Pepé salva un punto para el Villarreal en Mendizorroza.

Un golazo de Pépé en el último minuto del partido salvó este viernes un punto para el Villarreal en Vitoria ante el Deportivo Alavés, cuando los albiazules se frotaban las manos tras un partido muy serio.

Un gol de Rafa Marín en propia puerta en la primera parte encarriló el camino para los albiazules, que fueron mejores en el primer tiempo.

Los de Marcelino se encontraron con Antonio Sivera en las pocas ocasiones que tuvieron y tiraron de corazón para intentar la igualada en la última fase del partido en la que el debutante albiazul Ville Koski estrelló un balón en el poste de su propia portería, antes de la igualada de Pépé en el minuto 98.

Este empate mantiene el asaltó de los ‘groguet’ a la tercera posición, ancla a los vascos en la zona baja y les impidió dar un salto importante en la clasificación.

El duelo comenzó con ritmo y como cabía esperar, con un juego muy directo por parte de ambos conjuntos, que no se guardaron nada desde un inicio.

Aunque el conjunto amarillo mostró sus intenciones de plantarse delante de Antonio Sivera desde el inicio, el Alavés no se arrugó y apretó a los de Marcelino García Toral, que no estaban cómodos a la hora de avanzar.

Fueron 20 minutos eléctricos pero sin disparos a puerta, aunque los locales se pasearon cerca de Júnior.

Los catellonenses buscaban las contras con un veloz Pépé, pero el Alavés el más incisivo con un activo Ángel Pérez, que quería encarar a Sergi Cardona cada vez que tenía oportunidad.

El ritmo bajó, pero los albiazules estuvieron más metidos en el partido que un Villarreal más plano, que cedió el balón para buscar el contragolpe.

La pelea de Toni Martínez dio sus frutos y el delantero murciano, en una cesión desesperada de tacón para meter el balón en el área cuando se perdía por el fondo, logró el primer tanto con ayuda de Rafa Marín. El esférico golpeó en el central exalbiazul y se introdujo en la meta amarilla.

El gol espoleó al Villarreal que antes del descanso tuvo una doble ocasión en las botas de Santi Comesaña, pero se encontró con un gran Antonio Sivera, que desbarató la ocasión de un Villarreal, demasiado plano, que se vio sorprendido en la primera parte por un enérgico Alavés.

El arquero alicantino volvió a aparecer en los primeros compases de una segunda mitad que cambió el guion. Un aguacero sorprendió a ambos equipos y la electricidad del primer acto se tornó en duelos más físicos con encontronazos en los dos lados.

El tiempo pasaba y el Villarreal no conseguía hacerse con el partido. Es más, el Alavés logró bajar las revoluciones a su favor, mientras la impaciencia en los de Marcelino crecía por momentos.

Los cambios tempraneros tampoco enchufaron a los ‘groguet’, tan solo Thomas Partey, más descolgado por la banda derecha, puso en problemas a la zaga loca, que notaba el paso de los minutos.

El despliegue físico provocó que Quique Sánchez Flores diera la alternativa a Ville Koski, que saltó con mucho ímpetu en pocos minutos tuvo un fuerte choque con Pépé y estrelló el balón en el poste de su propia portería al intentar despejar un balón.

Fue la mejor ocasión de un Villarreal hasta el momento que embotelló por momentos al conjunto babazorro, que se quedó sin fuerzas.

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Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en Mendizorroza, Blanco entregó el balón en un contragolpe y en la jugada posterior, Pépé introdujo el balón por la escuadra para rescatar un punto para su equipo.