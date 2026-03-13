Emilio Lorenzo, el scout tinerfeño que rastrea el talento del fútbol japonés desde La Orotava

Un pequeño cuarto piso en el centro de La Orotava, un escritorio y sus dos pantallas son el centro de operaciones de Emilio Lorenzo, un scout de fútbol profesional. Tuitero en sus inicios, llamó la atención del ovetense Ricardo Rodríguez, entrenador, en aquel entonces, del Tokushima Vortis de la segunda división japonesa. Esa experiencia inicial en 2017 le llevó a trabajar luego para entidades en Francia, y también en el continente asiático, como el Amiens Sporting Club, mientras que en la actualidad lo hace para el Urawa Red Diamonds, que compitió en la última edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

El scouting se define como el proceso de búsqueda, observación y análisis profundo de jugadores o equipos para evaluar su rendimiento o potencial. Sin embargo, para Emilio, su concepto no se resume tan fácil. Para este tinerfeño, ser scout es, ante todo, «descubrir talento, realizar seguimientos y conocer distintas culturas futbolísticas». En este sentido, aunque realiza viajes ocasionales, su día a día se estructura alrededor de plataformas digitales; la principal es Wyscout, y como apoyo utiliza herramientas abiertas que acotan contexto y valores de mercado, como Besoccer, Sofascore o Transfermarkt.

La evolución del fútbol y del scouting

Respecto a sus comienzos, hace ya casi diez años, detalla cómo no solo ha cambiado el fútbol, sino también su profesión y percepción del deporte. «La profundidad del análisis y la complejidad de los distintos perfiles han evolucionado enormemente. Mi visión ha mejorado, mi manera de analizar es mucho más global y mi trabajo es más profundo. Mi conocimiento de este mundo no era ni un uno por ciento de lo que entiendo hoy», cuenta Lorenzo.

Emilio empezó estudiando el deporte oriental para el Tokushima, aunque, recuerda que antes de su primera experiencia ya «madrugaba los fines de semana para seguir las ligas, la Copa Asiática o las selecciones nacionales». «A raíz de ahí me especialicé y terminé siendo una persona con la que contaban mucho, no solo para el mercado internacional, sino también para el nacional», declara.

«Hay días que me levanto a las tres de la mañana para seguir en directo los partidos» Emilio Lorenzo — Scout de fútbol

Ahora, para el Urawa Reds, se encarga del análisis extranjero y colabora en la evaluación de la competición japonesa. «Mi rutina cambia mucho en función de la actualidad deportiva. Hay días que me levanto a las tres de la mañana para seguir en directo los partidos. Tengo que ser bastante flexible y saber moldearme a las distintas franjas horarias», explica.

En su actividad diaria, las cifras hablan por sí solas: «Entre enero y febrero vi 246 encuentros, y en 2024, que fue el año que más fútbol he visto, rondé los 1.400 partidos –3,8 por día– aproximadamente». Bien es cierto, indica, que «existen herramientas que recortan las pausas». Gracias a ese mecanismo ha llegado «a ver partidos del Getafe de Bordalás que se quedan en 50 minutos».

«En Japón, con una cultura tan concreta, es casi tan importante la forma de ser de uno mismo como el potencial» Emilio Lorenzo — Scout de fútbol

Esa pasión por el juego define su criterio para intentar certificar si un futbolista «es realmente bueno». «No hay una regla única. A veces una actuación excepcional no es representativa; en otras ocasiones, bastan cuatro o cinco partidos para formar una opinión fiable», admite. El scout afirma que, además, no basta con tener controlado el rendimiento de los deportistas en el campo, ya que influyen muchos otros factores. «Aunque un jugador encaje en tu estilo, puede que no se adapte al clima, al país, a sus compañeros… También hay que tener en cuenta su entorno. En Japón, con una cultura tan concreta, es casi tan importante la forma de ser de uno mismo como el potencial», expresa.

En esta ecuación entran otros parámetros. «Hay que valorar si un futbolista es intenso y puede llegar a estresar a sus compañeros. En otros países esa energía puede adaptarse mejor, en Asia puede ser un problema», destaca Lorenzo. Es más, «un scout debe indagar en las redes sociales, comprobar historial de lesiones, estar al tanto de la actualidad deportiva e incluso ver si los jugadores son versátiles en otras posiciones o si se han adaptado a diversos roles». «No hay que quedarse solo con lo que se ve en el juego, sino analizar todo lo que hay fuera del campo», resalta.

El scouting frente a los representantes

En un principio, los clubes mandan a los ojeadores los perfiles a estudiar; no obstante, la profesión no es tan sencilla. Existen movimientos de terceros: los representantes de los deportistas. «Desde el Urawa», comenta, «analizamos ligas que, culturalmente, se adaptan a Japón y ofrecemos a futbolistas que consideramos diferenciales». A pesar de ello, en muchas ocasiones la labor de los representantes perturba las funciones de los scouts. «A veces hay demasiado negocio detrás y mucho amiguísimo», denuncia.

En esta linea, Lorenzo relata que, por ello, «hoy en día se pierde un poco el verdadero scouting: ver 100 partidos al mes y decir: Oye, hay un mediocentro en Colombia que es muy bueno; vamos a verlo y a ficharlo». Aún así, Emilio comprende la labor de estos agentes y admite que, a veces, «hay ofertas que tienen mucha lógica y son fantásticas, pero hay otros casos en los que no; influyen de forma positiva, pero también de manera negativa en las direcciones deportivas». «Los agentes recomiendan a sus jugadores y nosotros tenemos la misión de decidir si son aptos o no», añade sobre este asunto.

Los perfiles más demandados por los clubes

El fútbol moderno, señala, «es cada vez más posicional». En este sentido, Lorenzo considera que «los clubes valoran la búsqueda de deportistas singulares y completos en varias posiciones». «Hoy en día los extremos y laterales son una posición clave para los entrenadores. Los más demandados son los extremos puros, rápidos y profundos, pero que además tengan gol y capacidad de desborde; y los laterales carrileros, que aportan en ataque, participan en la circulación de balón y saben aguantar en defensa en momentos de posesión», asegura.

A lo largo de su trayectoria, Emilio se siente orgulloso al recordar varios de sus fichajes, pese a que, en Japón, no destacan por hacer grandes movimientos en el mercado. Uno de ellos es Taisei Miyashiro, el futbolista nipón que está siendo la sensación de la Unión Deportiva Las Palmas tras anotar dos goles el pasado fin de semana.

Cuando trabajaba para el Tokushima, en la temporada 20/21, Lorenzo participó en su seguimiento en las divisiones inferiores del país. «Hizo muy buen año cuando estuvo cedido por el Kawasaki Frontale en la J2 League con el Renofa Yamaguchi pero, en su regreso, no disputó muchos minutos. Nosotros ascendimos a primera división y decimos firmarlo. Ahora lo miro jugar en Gran Canaria y me hace ilusión verlo competir a ese nivel», presume el scout.

Emilio Lorenzo analizando un partido / María Pisaca / MARIA PISACA

En cuanto al fútbol canario, admite que no sigue demasiado la actualidad deportiva del archipiélago. «Creo que todavía, en las islas, estamos muy por debajo del nivel, sobre todo en la Tercera RFEF en comparación al nivel del contexto español. Estamos mejorando, véase el reciente campeonato de la selección en la Copa de las Regiones de la UEFA, pero todavía queda avanzar sobre todo a nivel de estructura», opina.

En la actualidad, además de sus funciones en el Urawa Reds, Lorenzo colabora con agencias de representación y con clubes europeos que requieren su asesoramiento. Este tinerfeño empezó opinando en plataformas digitales y, por eso, recomienda a las nuevas generaciones de scouting venderse en redes sociales: «Las oportunidades están en internet», dice. Es casi una década detectando, recomendando e investigando el talento del fútbol profesional. Porque, al final, aunque el fútbol se juegue en estadios de todo el mundo, los grandes talentos se rastrean desde un escritorio, entre dos pantallas e, incluso, de madrugada.