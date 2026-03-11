Flick celebra el empate: "Antes del partido era un buen resultado"

En Newcastle abrió la liguilla el Barça y en Newcastle abrió el Barça las eliminatorias. El primer partido lo jugó Marcus Rashford y el segundo lo jugó Lamine Yamal, ausente aquel día en el primer ataque de pubalgia que le aquejó. La diferencia, por una vez, fue a peor. Aunque Lamine Yamal marcara como el inglés, en el tiempo añadido, de penalti, y con el inmenso temple de transformar el penalti del empate. Con el tiempo acabado. Con el recuerdo inmediato de haber fallado el último en Girona. "Antes del partido lo habría considerado un buen resultado", confesó Hansi Flick con el 1-1 ya guardado en el bolsillo.

Raphinha en lugar de Araujo

Pero hubo más diferencias entre el Barça que aguantó las oleadas inglesas, maduró el partido y lo ganó (1-2) y el que regresó asustado, como si no hubiera existido el episodio precedente de septiembre y se asustara ante el ruido y la refriega física, fiado a la consistencia de Gerard Martín más que a un rapto de Raphinha, el jugador del Barça más cercano a Barnes cuando el extremo izquierdo remataba solo en el área. Donde debería haber estado Ronald Araujo, titular en Europa por primera vez desde el partido ante el Chelsea. El gol convirtió a Barnes en el jugador del partido.

Araujo se había lesionado en la jugada anterior –"estaba acalambrado, no sé por qué no puedo entrar en el campo arrastrándome, no entiendo el reglamento", adujo– y fue sustituido inmediatamente después del gol, no tanto por las molestias como por su distracción en el enésimo centro que caía en el área. Xavi Espart sustituyó al capitán en plena efervescencia de un Newcastle que pena en la Premier y arrolla en Europa. Espart, con 18 años, se convirtió en el décimo canterano que ha debutado con Flick. Recibió la bienvenida de apoyo del veterano Pau Cubarsí... cuatro meses mayor que él.

La misma quinta

"Hemos jugado juntos mucho tiempo, somos de la misma quinta", recordó el central, que quiso destacar el aplomo del lateral «en una buena acción defensiva que podía haber costado un gol». Cubarsí conservaba la sensación de que el Barça había cuajado "un gran partido defensivo" que solo se enturbió "por un pequeño detalle". El Newcastle remató 16 veces, por 9 el Barça. Otro detalle, de Dani Olmo, recuperó el empate. Forzó el penalti transformado por Lamine Yamal. "Arriba tenemos gente desequilibrante y Dani ha hecho lo que tenía que hacer", dijo Cubarsí, aliviado como Flick.

Lesionados y cansados

"Lo más positivo es el resultado. Estoy más contento con el resultado que con el partido que hemos jugado", reconoció Hansi Flick, que apeló al ambiente del estadio como atenuante. "No era fácil jugar en este estadio, hemos cometido muchos errores con el balón", afirmó, tan convencido como esperanzado de que se verá un Barça diferente en el Camp Nou el próximo miércoles.

Antes de Araujo había sido sustituido Marc Bernal, que notó un dolor muscular, y también Pedri, más por prudencia que por obligación. Eric había sido retirado de la alineación ante el riesgo de que se lesionara. Flick preguntó a Araujo si se veía capaz de ejercer de lateral. "Quería mantener a Pau y Gerard Martín en el centro. Son muy jóvenes, pero lo están haciendo muy bien", afirmó el técnico. "Estamos cansados, pero no son excusas, tenemos que seguir jugando". El domingo de las elecciones aparece el Sevilla antes del segundo duelo con el Newcastle.