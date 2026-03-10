Guardiola, con piel de cordero: "No seré yo quien menosprecie al Real Madrid en la Champions"

Pep Guardiola compareció por quinto año consecutivo como técnico visitante en una rueda de prensa previa en el Bernabéu en Champions. Después de ganar en diciembre en la fase de liguilla, los citizens se medirán al Real Madrid en los octavos de esta edición. El catalán se mostró relajado, hablador y socarrón en una sala de prensa llena de periodistas a los que comienza a reconocer después de tantos enfrentamientos con el Real Madrid en la Liga de Campeones.

El técnico catalán comenzó apuntando que "llegamos mejor en relación con cómo nos encontramos. Teníamos muchas bajas en la fase de liga, pero estos equipos son muy experimentados. Por muchos motivos, veremos qué pasa tras el partido. El año pasado llegamos nosotros muy mal. No seré yo quien menosprecie al Real Madrid club en esta competición. Ni a cualquier otro equipo, todos me parecen complicados. Queremos ser proactivos, tener la pelota, no cometer muchos errores que penalizan mucho en Champions... Eso nos define como equipo. No puedes ser perfecto durante diez años, a veces hay que empezar de nuevo con jugadores nuevos. Pero esto es lo que queda. Hay que ver cómo quieres jugar, ser conscientes de que podemos. Ahora debemos demostrar que somos los mejores. Si no eres como eres... Puedes tener suerte, eso puede pasar en Champions. A veces juegas horrible y pasas, pero debes ceñirte a lo que eres".

"No habrá sorpresas"

Advertía Arbeloa que espera sorpresas por parte de Guardiola y Pep también las espera. "Muchas sorpresas... Es la primera vez contra Álvaro, no lo sé. Pero nos conocemos bien. Nos conoce, hay ajustes que debemos hacer por su calidad. Pero no habrá sorpresas". Sobre las similitudes de Arbeloa con Xabi señaló que "tienen cosas parecidas, cada entrenador tiene lo suyo, tienen bajas... Pero el Madrid siempre es el Madrid. Sólo hay matices". Y no quiso dar ningún consejo al madridista, como en diciembre hizo con Xabi ("que mee con la suya"): "No he coincidido con Álvaro, no le conozco bien. Los consejos se los doy a quien conozco, no soy quién para darlo. Con Xabi tengo buena relación, con Arbeloa no tengo...".

Preguntado por Mbappé y la búsqueda de una segunda opinión médica del francés en París declaró: "¿Es importante mi opinión sobre que se vaya a París? Según sé, no fue solo... En nuestro club también pasa, creo que no es menosprecio. Pero no soy nadie para opinar sobre eso". Sin Mbappé pondrá el foco en Vinícius, del que comentó que "parar a Vinicius es difícil, antes teníamos a Walker. Es una amenaza constante. Intentaremos estar muy juntos y correr para atrás, coger la moto. Muchas veces no lo puedes controlar, sabemos que es así. Pero intentaremos imponer nuestro juego y que participe lo menos posible".

Sobre lo que impone el Bernabéu a los jugadores, apuntó que "también pasa cuando jugamos en Anfield, en Old Trafford, en el Camp Nou... Hay que darlo todo. Siempre te intentan distraer, pero es un partido de fútbol. Prefiero estar que no estar, claro, porque significa que estamos en la élite de Europa. Para los que jugamos aquí, es un aprendizaje de cara al futuro. Lo dejaremos todo para pasar. Queremos seguir haciendo nuestra historia. No es nuestra primera vez aquí, nunca se sabe qué va a pasar. Por supuesto, no pueden pasar cosas buenas si no eres quien eres. Te tienes que enfrentar al oponente, mirarte a los ojos e ir a por ello. Quizás pasas, quizás no tienes suerte. Así es en grandes estadios contra grandes equipos. Son 180 minutos, hay que controlar los momentos buenos y los momentos malos".

De la situación actual del Madrid no quiso hacer comentarios: "Yo no me puedo agarrar a cómo está el Madrid, no le veo cada día. No sé la realidad. Me agarro a lo que somos nosotros en los últimos partidos. No me queda otra. Luego pasará lo que pasará. Son muchas veces, es verdad... Nos tratan bien, comemos bien, cenaremos bien... Y sabemos que debemos estar al máximo nivel".