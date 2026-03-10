Cervera no forzará a Aitor Sanz en el duelo de Vigo

La imagen habla por sí sola. Instantes antes de que comience el partido contra el Lugo, el capitán se dirige al banquillo y dialoga con los principales altos cargos del Tenerife. Rayco García, Ayoze García y Manu Guill escuchan atentos las explicaciones de Aitor Sanz, que se echa la mano a la parte posterior del muslo mientras emite alguna muestra de contrariedad. El madrileño no está bien, al menos, no para haber jugado el pasado sábado en el Heliodoro.

Y si Aitor Sanz estornuda, el Tenerife entero se resfría. «Estoy seguro de que el año pasado no habríamos descendido si él llega a estar sobre el campo», verbaliza Enric Gallego. Ahora bien, llegados a este punto el paisaje para el Tenerife es muy distinto al del curso pasado y su distancia (de 10 puntos más el average particular con el Celta Fortuna) invita a no asumir riesgos innecesarios.

De puertas adentro, la decisión está tomada: Cervera no forzará al capitán, salvo que éste se encuentre al 100% para viajar este jueves a Galicia. El escaso margen para preparar el duelo contra el segundo clasificado (viernes, 20:15 horas) y la certidumbre de que no es una final apuntan a la cautela en el caso del emblemático futbolista, que ha jugado casi cada vez que ha estado disponible. Eso sí, con algunas excepciones correspondientes a partidos disputados a comienzos de este año y donde el cuadro técnico apostó por reservarlo. Según ha explicado Cervera, su tiempo en el banquillo «no significaba que fuese suplente, sino que se le estaba cuidando» para el esprint final de la temporada.

Sanz acudió el pasado sábado al Rodríguez López sobre las 13:00 horas, se probó y buscó buenas sensaciones en la parte donde había sufrido molestias. No las encontró. De este modo, fueron Juanjo Sánchez y Alberto Ulloa los que ejercieron como titular en la sala de máquinas. Sin más recambios. De hecho, expone el míster que renunció a un quinto cambio porque no tenía más mediocentros. Este viernes, el panorama será distinto y sin tantos contratiempos para el entrenador blanquiazul, que recupera a Fabricio, otro de sus puntales en esta parcela.

Importancia indiscutible

«Ni él mismo se esperaba jugar tanto», expresaba recientemente Roberto Perera, el segundo entrenador del representativo. Sanz insistió mucho en la conveniencia de sentirse importante para ampliar su contrato por un año más, lo cual se le garantizó desde el cuadro técnico. No le querían solo por su ascendencia sobre el vestuario, sino también por sus virtudes futbolísticas, que sigue poniendo al servicio del colectivo con unos resultados sobresalientes.

Durante esta temporada ha participado en 24 de los 27 encuentros ligueros jugados por el Tenerife. En 21 ocasiones fue titular y ha acaparado 1.800 minutos de juego. De este modo, se encuentra un año más entre los futbolistas más utilizados del plantel. De hecho, en su demarcación supera la cuota de participación de todos sus competidores por el puesto. Le siguen Juanjo Sánchez (1517’), Fabricio Assis (1277’) y Alberto Ulloa (142’).

Por si hubiese alguna duda de su relevancia en el proyecto, Cervera admitió hace solo unos días que el capitán «sería el primero al que renovaría» con vistas a un nuevo proyecto para la próxima temporada. La decisión final la tendrá el protagonista. n