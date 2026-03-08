Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tablas entre Sevilla y Rayo, que no logran abrir brecha con la zona de descenso

Akor Adams adelantó al conjunto hispalense y el Pacha Espino igualó para los franjirrojos

Sevilla - Rayo Vallecano.

Sevilla - Rayo Vallecano. / EFE

EFE

Sevilla

El Sevilla y el Rayo Vallecano han empatado este domingo a uno en el Sánchez-Pizjuán un encuentro en el que los locales se adelantaron antes del cuarto de hora por medio de Akor Adams e igualó Pacha Espino al comienzo de la segunda mitad.

