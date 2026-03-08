LaLiga EA Sports
Tablas entre Sevilla y Rayo, que no logran abrir brecha con la zona de descenso
Akor Adams adelantó al conjunto hispalense y el Pacha Espino igualó para los franjirrojos
EFE
Sevilla
