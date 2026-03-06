Bettina Karsch: “Con la Liga F Moeve estamos ganando potenciales liderazgos femeninos para el futuro”

En el marco de la semana en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer, Moeve ha celebrado un encuentro junto a Liga F dirigido a empleados de la energética para compartir aprendizajes sobre liderazgo, el valor del trabajo en equipo y la importancia de tener referentes femeninos. Un encuentro de alto nivel en el que han participado tres miembros del Comité de Dirección de la compañía junto a la máxima representante de la competición profesional de clubes de fútbol femenino en España.

La jornada se ha desarrollado en un espacio en el que han compartido experiencias personales las tres directivas de Moeve, Bettina Karsch, vicepresidenta ejecutiva de Personas, Organización y Cultura; Carmen de Pablo, CFO y directora de Estrategia y Sostenibilidad; y Alice Acuña, vicepresidenta ejecutiva de Trading y Commercial Integration; junto a la presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez.

En este contexto, Karsch ha apuntado: “El fútbol femenino lleva toda la década profesionalizándose mientras las encuestas reflejan que cada vez más niñas quieren ser futbolistas de mayor. Esto no es casualidad, está correlacionado, el fútbol tiene un gran impacto social. Si cada vez tenemos más mujeres referentes, estamos ganando también potenciales liderazgos para el futuro. En Moeve somos muy conscientes del papel clave que juegan los referentes en la construcción de aspiraciones y oportunidades. Nos encanta caminar en este sentido junto a Liga F para impulsar el cambio social a través del deporte y construir un futuro mejor”.

Por su parte, Álvarez, ha destacado: “Es especialmente relevante compartir espacios como este con una compañía como Moeve, que entiende el deporte como una herramienta de transformación social, y se ha convertido en un socio estratégico para Liga F por su firme apuesta por la sostenibilidad, la igualdad y la visión de futuro. El crecimiento que estamos viviendo en la competición no solo se refleja en audiencias, asistencia a los estadios o comunidad digital, sino también en algo más profundo: cada vez más niñas y jóvenes encuentran en nuestras futbolistas referentes en los que mirarse. Si conseguimos que el fútbol femenino contribuya a ampliar las aspiraciones de las nuevas generaciones, estaremos también impulsando futuros liderazgos femeninos en todos los ámbitos de la sociedad”.

La Liga F Moeve va ganando

Los resultados de impacto de la máxima competición femenina en su incipiente vida profesional son prometedores. Su audiencia televisiva creció un 90% durante la última temporada y, pasado el ecuador de su cuarto año como competición profesionalizada continúa consolidando su crecimiento audiovisual tras la entrada en vigor del nuevo acuerdo para la emisión de partidos en abierto en RTVE (Teledeporte y RTVE Play) y TV3 (Esport3 y 3cat), que se unen a Gol Play, TEN y DAZN, la plataforma audiovisual que cubre semanalmente la competición desde su nacimiento en el año 2022.

En cuanto a la asistencia a los estadios, la Liga F Moeve ha consolidado su avance marcando una tendencia constante al alza. Se ha más que doblado desde su fase no profesional, hace menos de un lustro, y solo la pasada temporada 2024/25 obtuvo un 7% más de afluencia media anual. Además, esta temporada 2025/26 ‘El Clásico’ FC Barcelona – Real Madrid ha superado los 35.000 asistentes por tercera temporada consecutiva.

En redes sociales, Liga F ya cuenta con alrededor de 1,2 millones de seguidores acumulados en todos sus perfiles, creciendo más de un 50% desde el cierre de la pasada temporada, un aumento de más de 400.000 seguidores. Los datos que está cosechando esta nueva etapa son la consecuencia más visible de los pasos adelante que está dando la competición, lo que se traduce en un aval para que la alianza que conforman la entidad y Moeve, que es title sponsor precisamente desde finales de la temporada pasada, siga impulsando la profesionalización del fútbol femenino y su impacto social como referente para las futuras generaciones.

Noticias relacionadas

Este patrocinio se enmarca dentro de la alianza conjunta entre Moeve, Liga F y LALIGA, a través de la que la energética se ha convertido en el primer patrocinador de todas las competiciones deportivas de las dos entidades, dando nombre a la Liga F Moeve y también a LALIGA GENUINE Moeve, la competición para personas con discapacidad intelectual. Este acuerdo es un reflejo del propósito corporativo de la compañía para impulsar valores como la colaboración y el trabajo en equipo, la integración, la diversidad, el espíritu de superación y el talento. Bajo el lema “El mundo es nuestro terreno de juego, el futuro es mejor si jugamos todos”, Moeve, Liga F y LALIGA buscan tener un impacto positivo en la sociedad, sin dejar a nadie atrás, a través del potente escaparate que es el deporte.