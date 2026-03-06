Alcaraz debutará en Indian Wells ante el hombre que pudo cambiar su suerte en Wimbledon

Carlos Alcaraz ya conoce su primer rival en Indian Wells. El murciano también quiere conquistar el primer Masters 1000 del año en un 2026 que por el momento es inmejorable. Tras Australia y Doha, ahora toca fijar el objetivo en tierras americanas, con la doble cita conocida como el 'Sunshine Double'.

Para ello, el número uno mundial ya sabe que deberá lidiar con un rival de renombre en su debut. El búlgaro Grigor Dimitrov, que a sus casi 35 años quiere volver a encontrar su mejor versión después de superar la delicada lesión que sufrió en Wimbledon el pasado mes de julio.

Tras un inicio de año regular, en el que solo había sumado una victoria en los primeros cinco partidos, Dimitrov superó en primera ronda en el desierto californiano al francés Atmane (6-4, 5-7 y 6-4) para citarse por sexta vez en su carrera con Alcaraz.

Ambos ya se vieron las caras en la pasada edición del torneo, con triunfo incontestable por doble 6-1 del español en la ronda de octavos de final.

Una lesión que lo pudo cambiar todo

La mencionada lesión en Wimbledon de Dimitrov bien pudo cambiar el destino del búlgaro y también del propio Alcaraz.

En el Grand Slam londinense del año pasado, Dimitrov protagonizó uno de los momentos más impactantes del torneo en su partido ante Jannik Sinner. El búlgaro estaba dominando claramente el encuentro y había tomado una ventaja de dos sets cuando sufrió una lesión en el pectoral que le obligó a abandonar el partido.

La retirada llegó en el peor momento posible para Dimitrov. Su tenis estaba superando al del italiano y el partido parecía encarrilado. Sin embargo, la lesión permitió que Sinner avanzara de ronda y continuara su camino en el torneo.

El italiano acabaría llegando a la final de Wimbledon, donde se enfrentó a Alcaraz en uno de los duelos más esperados del circuito. Por eso, aquella retirada dejó inevitablemente una pregunta en el aire: qué habría pasado si Dimitrov hubiera podido terminar aquel partido.

Si el búlgaro hubiera cerrado la victoria que tenía muy bien encaminada, el cuadro del torneo habría cambiado por completo. Sinner no habría seguido avanzando en el torneo y el camino hacia la final habría sido diferente para todos los jugadores, incluido el propio Alcaraz.

Dimitrov se rompió en el peor momento / EFE

Meses después, el destino vuelve a cruzar los caminos. En Indian Wells, Alcaraz comenzará su participación precisamente ante Dimitrov, el jugador que estuvo a un paso de alterar el desarrollo de aquel Wimbledon.

Un duelo que llega con contexto, historia reciente y el recuerdo de uno de los “qué hubiera pasado si” más comentados de la última temporada en el circuito ATP.