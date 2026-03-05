El Barça deambula tres cuartos en Milán y la reacción llegó muy tarde

El Barça sufrió la tercera derrota consecutiva en la Euroliga después de otra pobrísima actuación ante el Armani Milán en los tres primeros cuartos y que estuvo a punto de darle la vuelta en el último cuarto cuando todo parecía perdido. La gran reacción final (9-33) no fue suficiente para sumar la tercera derrota consecutiva (87-84) con Vesely y Shengelia como máximos anotadores (15).

Pascual arrancó con tres ‘grandes’, Clyburn, Shengelia y Willy, tratando de sacar provecho de un rival sin tanta altura, y buscando las acciones interiores. Primeras canastas para Willy y Clyburn, en esas acciones interiores para recortar las primeras rentas del Armani Milán (7-6). Los italianos, con un activo Bolmaro, anotaban desde el exterior a diferencia de los de Pascual con sus canastas que llegaban dentro de la pintura. Leday daba la máxima renta a los locales (12-6) con un Barça con muchos problemas para anotar.

Un par de buenas defensas acercaban a los blaugrana con dos fáciles acciones en contraataque (12-10). Aunque un desacertado Willy -¿sorpresa?-no resolvía en los balones que le llegaban dentro y Pascual no esperó más tiempo para dar entrada a Vesely y Cale por Clyburn. Armani Milán salía con velocidad y el Barça no lograba frenarlos (18-12). Primeros minutos también para Brizuela, con Pascual tratando de involucrar al banquillo, muy necesarios si el equipo quería remontar el vuelo…

Vesely sorprendía a Armani Milan con el primer triple del Barça tras el 0 de 5 en el perímetro. El checo era el más clarividente, sacando canastas y faltas al rival. Pero el equipo italiano, mucho más avispado que el Barça lograba siete puntos de renta en un cuarto bastante pobre de los blaugrana (24-17).

El Barça no pudo frenar a Booker en la primera mitad / EUROLEAGUE

Sin acierto en el triple

Armani anotaba demasiado fácil, y así era difícil romper el control local que llegaba desde el triple (33-25) ante la desesperación de Xavi Pascual. Solo Vesely respondía en ataque, demasiado poco y sin acierto en larga distancia (1 de 9). Los azulgrana estaban incómodos en su juego ofensivo y el técnico tuvo que parar el duelo intentanto clarificar las ideas.

Punter finalmente despertaba desde el triple (33-28) pero Clyburn y Shengelia, muy apagados en ataque, penalizaban a un Barça que no arrancaba, y encima añadía cinco balones perdidos para una máxima local de 14 (44-30) que se quedó en 12 al descanso (46-34) en una muy pobre actuación de los blaugrana, especialmente en ataque.

Clyburn trata de anotar en un ataque del Barça en el duelo ante el Armani Milán / FCB

Pascual decidió dar entrada tras el descanso a Youssoupha Fall aunque el cuadro de Pepe Poeta seguía anotando desde distancia sin necesidad de acciones dentro de la zona (55-41). El invento de Fall no dio resultado y volvía Vesely con la diferencia más grande para los italianos, con un +21 (64-43). El Barça deambulaba sin que nadie cogiera el mando, ni tan siquiera Punter y Pascual se veía obligado a parar el duelo.

Un Barça sin defensa ni puntos

Los triples de Armani seguían entrando con un destacado Bolmaro, a pesar de los esfuerzos del Barça por reducir la renta que ya parecía insalvable con muchos minutos por delante (72-48 m.28). Pascual revolucionaba el equipo con Brizuela de base y Punter de 'dos' y Parra de 'cuatro' que anotaba su primer triple (72-51).

Un triple inverosímil de Brooks llevaba la diferencia a un sonrojante 78-51 con un Barça que bajaba los brazos al final del tercer cuarto. Con más orgullo que juego, los azulgrana abrían el cuarto final con un parcial de 0-11 (78-62) ante un atascado Armani Milán. En una reacción espectacular, lograban acercarse a sólo dos puntos (86-84) pero sumaban la tercera derrota consecutiva (87-84) que empieza a poner en peligro la clasificación para los play-offs si el equipo no reacciona rápido.