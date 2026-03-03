Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Atlético alcanza la final de la Copa tras sufrir hasta el final ante un gran Barça

El equipo azulgrana se despide de la competición pese a quedarse a un gol de igualar la eliminatoria (3-0)

Copa del Rey: Barcelona - Atlético de Madrid, en imágenes. / Siu Wu / EFE

El Atlético de Madrid frustró este martes el intento de remontada del Barcelona, que logró una victoria insuficiente en el Camp Nou (3-0) en la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey, e hizo valer el 4-0 de la ida para clasificarse para la final.

El conjunto azulgrana, que perdió por lesión a Jules Kounde y a su sustituto Alejandro Balde, recortó a la desventaja con los tantos en la primera mitad de Marc Bernal, en el minuto 29, y de Raphinha, en el 47+ de penalti, y nuevamente de Bernal en el minuto 72, pero se quedó a una diana de forzar la prórroga.

