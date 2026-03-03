Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mujeres con menores a cargo en VioGénAtaque a IránCD TenerifeLey de bibliotecas canariasEl municipio más joven de Europa, en CanariasRechazo judicial sobre explotaciones turísticasRegina: la nueva borrasca en Canarias
Ángel Torres anuncia su adiós a la presidencia del Getafe en 2028

El histórico dirigente ha estado al frente del club durante casi tres décadas, las más exitosas de la historia azulona

Ángel Torres.

Ángel Torres. / EFE

EFE

Madrid

Ángel Torres, presidente del Getafe, afirmó este lunes, después de la victoria de su equipo ante el Real Madrid (0-1), que finalizará su etapa en el Getafe en 2028, cuando termine las reformas del Coliseum y después de casi tres décadas al frente del club.

"Estamos haciendo un campito muy bonito y el público no va a pasar frío. Que se haga el proyecto y, en 2028, hasta luego. No voy a seguir de ninguna manera. Igual que vine cuando quise, soy inflexible. Le he dado la palabra a mis hijos. Llevo 25 años en el fútbol profesional, en segunda y primera. Cogí el equipo en Segunda B desaparecido. Hasta que no esté el campo hecho y se inaugure, no me va a mover nadie", dijo en Onda Cero.

El máximo mandatario azulón recordó que la victoria que consiguió este lunes el Getafe en el Bernabéu es importante, pero recordó que en el pasado su equipo ya consiguió "hazañas en campos de equipos grandes".

"Sabía que en campos como el Bernabéu los partidos se hacen largos con un resultado corto. Lo hemos defendido bien y hemos aguantado el golazo que hemos metido. Y tres puntitos".

También habló sobre el Real Madrid y dijo que por "sensaciones" ve mejor al Barcelona en estos momentos: "Para la Liga, con un margen de esos puntos, no sé el calendario de los dos; y el Madrid sin el francés, le cuesta ver portería. Bastante tengo con el Getafe para ver los problemas del Madrid. Creo que no hay que faltar al respeto. No sabemos a qué juega (el Real Madrid). Si no sabe a que juega un equipo, suelen pasar estas cosas (que pierda contra el Getafe)".

Noticias relacionadas

Asimismo, indicó que, aunque no suele bajar al vestuario, después de ganar al Real Madrid sí lo hizo para felicitar a sus jugadores: "Una victoria de estas, los futbolistas lo agradecen. He felicitado al mister porque es un gran triunfo con un buen planteamiento".

