El ataque a Irán pone en jaque su presencia en el Mundial 2026 y abre un dilema para la FIFA

El ataque a Irán, y la posterior respuesta del régimen persa, a poco más de tres meses del comienzo del Mundial 2026, enfrenta a la FIFA a distintos escenarios que van desde la retirada de la selección iraní, clasificada para la fase final, la sustitución de esta por otra o retos para aumentar la seguridad del torneo, en el caso de que el conjunto, que disputará sus tres partidos en Estados Unidos, decida continuar en la competición.

"Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto". Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní, abrió la puerta el domingo a una posible retirada del equipo.

¿Qué ocurre si Irán decide no jugar?

El reglamento de competición del Mundial 2026 prevé una posible retirada de una selección en su artículo 6:

- Si anuncia su retirada con más de 30 días de antelación al comienzo del torneo, el próximo 11 de junio, la Comisión Disciplinaría le impondría a la Federación Iraní una multa, como mínimo, de 250.000 francos suizos (323.730,60 dólares).

- Si renuncia con menos de 30 días de antelación. La multa será como mínimo de 500.000 francos suizos (647.712 dólares).

Además, la Federación Iraní debería reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección, así como los pagos de contribuciones relacionadas con la competición que hayan recibido de la Federación Internacional. El Consejo de la FIFA reunido en Doha el pasado 17 de diciembre acordó dar 1,5 millones de dólares a cada selección clasificada para cubrir gastos derivados de la preparación del torneo y un total de 10,5 millones de dólares por disputar el Mundial.

A estas sanciones económicas podrían unirse medidas disciplinarias como la exclusión de la federación de una competición futura organizada por la FIFA.

¿Podría sustituir a Irán otra selección?

El apartado 6.7 del reglamento especifica que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".

¿Qué equipos podrían verse favorecidos por esa retirada? Si se mantiene el cupo otorgado a la Confederación Asiática (8.5 plazas), la mejor posicionada sería la selección de Irak, que se ganó el derecho a jugar la repesca internacional, el próximo 31 de marzo contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

En ese caso, podría acudir a esa repesca el equipo de Emiratos Árabes, que perdió ante Irak el 'play-off' de la zona asiática.

En la historia de los Mundiales son numerosos los casos en los que fueron sustituidas selecciones por la renuncia de otras, como en 1930, cuando la deserción de potencias europeas (con Alemania e Italia a la cabeza), permitió la participación otros conjuntos como Yugoslavia, Rumanía o Bélgica. O en 1950, cuando India se clasificó automáticamente tras la retirada de todos sus rivales del grupo asiático (Filipinas, Indonesia y Birmania). Finalmente, India tampoco participó alegando problemas económicos y de preparación -aunque para la leyenda quedó que fue por la decisión de la FIFA de no permitir que jugasen descalzos-.

¿Y si decide participar?

La clasificación del conjunto persa para el Mundial ya planteó problemas diplomáticos, puesto que a sus ciudadanos se les prohibió viajar a Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. Sin embargo, el Comité Organizador del Mundial de Estados Unidos logró que Donald Trump autorizase dar visados a jugadores y oficiales, aunque no a los aficionados.

Irán ha elegido como campamento base para entrenar y concentrarse durante el Mundial el Complejo Deportivo Kino de Tucson (Arizona) y encuadrada en el grupo G, la selección de Amir Ghalenoei debe jugar el 15 de junio contra Nueva Zelanda, en Los Ángeles, seis días después ante Bélgica, en la misma sede, y cerrará la fase de grupos el 26 de junio frente Egipto, en Seattle.

El partido ya ha provocado polémica antes de la crisis de Oriente Medio por haber sido encuadrado dentro de los actos del Fin de Semana del Orgullo, lo que motivó la protesta de ambas federaciones, al enfrentar a dos países que no reconocen los derechos del colectivo LGTBI.

Noticias relacionadas

El nuevo escenario que puede provocar el conflicto bélico de Oriente Medio, no obstante, aún no se ha planteado. "Mañana, nos ocuparemos de los partidos de fútbol. Esta noche celebramos la oportunidad de libertad del pueblo iraní", comentó tras los ataques Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo 2026.