Denuncian una expresión racista de Rafa Mir a El Hilali en el Elche-Espanyol: "Viniste en patera"

El partido de este domingo entre Elche y Espanyol fue detenido por el árbitro del mismo, Iosu Galech Apezteguía, durante tres minutos debido a la activación del protocolo contra el racismo, tras una denuncia expresa del Omar El Hilali, futbolista del Espanyol, tras un pique con el franjiverde Rafa Mir.

Rafa Mir celebra el 2-2... ¿con un gesto hacia El Hilali? / Matías Segarra

El incidente ha quedado reflejado en el acta arbitral de Galech Apezteguía, que gestionó la situación con calma y tranquilidad, escuchando a todas las partes y haciendo el gesto en forma de X con los brazos, modo de activar el mencionado protocolo, para hablar con los dos entrenadores y las fuerzas de seguridad presentes en el estadio Manuel Martínez Valero.

¿Qué dice el acta arbitral?

"En el minuto 78 el jugador número 23 del RCD Espanyol Don Omar El Hilali me comunicó que el dorsal 10 del Elche CF Don Rafael Mir Vicente se dirigió a él en los siguientes términos: 'viniste en patera', no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral. En consecuencia, procedí a activar el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante 3 minutos", reza el acta arbitral.

En el momento del percance, el Espanyol ganaba 1-2 y en las imágenes televisivas se pudo ver el pique entre los dos futbolistas y el evidente enfado de El Hilali. Rafa Mir, por su parte, negó a través de gestos llamativos la versión que ofrecía su rival. El partido continuó, sin amonestaciones.

En la acción del penalti del 2-2, El Hilali trató de poner nervioso a Mir, lanzador de la pena máxima, recordándole el pique previo que habían tenido, sin éxito, ya que el murciano marcó y decidió celebrarlo con un gesto de mandar callar a alguien, llevándose el dedo índice a la boca.

Mir se dispone a lanzar el penalti, con El Hilali recriminándole al fondo / Matías Segarra

Hay que recordar que Rafa Mir está envuelto en otra polémica extradeportiva, esta ya bastante avanzada en la sede judicial, con una denuncia por agresión sexual que está pendiente de fecha para ser juzgada.