Prestianni niega el insulto a Vinícius: "No quieran inventar más"

Con nocturnidad, y la alevosía aún está por ver, pasadas las 2 de la madrugada el argentino Gianluca Prestianni se manifestó en sus redes sociales sobre el incidente que protagonizó con Vinícius en el partido entre el Benfica y el Real Madrid. El argentino negó el supuesto insulto racista al brasileño en un mensaje que colgó en su cuenta de Instagram.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, afirmó. Posteriormente, amplió el mensaje en otra red social, X, donde comentó lo siguiente: "Si tanto dicen que, supuestamente, yo dije un comentario racista a Vinicius Junior, ¿por qué no reaccionó ninguno? Acusar de algo grave no está bien y menos, cuando no es verdad. Y todos apuntándome con el dedo porque me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores se cubren para hablar. No quieran inventar más”, argumentó.

El Benfica, por su parte, colgó un vídeo en el que rebate la versión de los futbolistas del Real Madrid que dijeron haber oído el insulto de Prestianni. Kylian Mbappé fue el más categórico al afirmar que había escuchado personalmente "cómo le había dicho cinco veces 'eres un mono". La cuenta de redes sociales del club lisboeta cuelga un vídeo en el que se aprecia lo ocurrido con el siguiente mensaje: "Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado".

Mbappé fue muy contundente al finalizar el partido al comparecer en rueda de prensa y comentar el incidente: "Lo que he visto es muy claro, le ha dicho cinco veces "eres un mono, eres un mono". Nosotros debemos dar el máximo de información para que la gente opine con la información. Es maravilloso jugar la Champions y cuando damos este tipo de imágenes es terrible para el fútbol mundial. Le he dicho racista porque es lo que pienso. Nunca pasa algo sin que se vea en las cámaras. Él ha sido listo al levantar la camiseta para llamarle mono, pero su cara no miente. Y su actitud tampoco. Este tipo no es mi compañero de profesión. Nunca puedes decir que alguien como Prestianni es compañero mío. No puede ser parte de la familia del fútbol mundial. Vinícius está muy triste. Una vez más contra él, espero que toda la gente entienda que no es normal. Son cosas que no podemos aceptar".

Mientras, Vinícius se limitó a colgar un mensaje en sus redes sociales sobre el incidente vivido: "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan, a su lado, con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia. Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el por qué de eso. Del otro lado, solo un protocolo mal ejecutado que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, aún más después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario."