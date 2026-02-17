Magnus Carlsen reúne tres de las cuatro coronas mundiales de ajedrez tras ganar el freestyle

Magnus Carlsen se ha proclamado campeón del mundo del Freestyle Chess World Championship FIDE 2026 después de ganar una partida en la que tenía la posición completamente perdida ante Fabiano Caruana, al que terminó doblegando por 2.5 a 1.5. Unas tablas sellaron el título para Carlsen, que es vigente campeón del mundo de Rápidas, Blitz y ahora también de Freestyle Chess. Este es el 21º título mundial del noruego, que renunció a defender en 2022 su título de ajedrez clásico ante el ruso Ian Nepomniatchi, ganador del torneo de Candidatos que se disputó entonces en Madrid.

Carlsen, cansado del ajedrez convencional, buscó nuevos escenarios que supusieran un desafío para él y para sus competidores. Y el freestyle ha sido ese contexto nuevo que ha fomentado para volver a sentarse a competir. La capacidad de reinventarse constantemente del noruego demuestra algunas de las virtudes que le han llevado a convertirse, para muchos, en el mejor jugador de la historia, por encima de Gary Kasparov o Bobby Fischer. Su flexibilidad estratégica, su adaptabilidad y su capacidad de supervivencia en situaciones de desventaja le han llevado a acumular estos 21 títulos.

La principal fortaleza de Carlsen, un estudioso del tablero, residen en la comprensión del juego, más allá de estudiar partidas o preparar aperturas que condicionen el juego. Magnus se ha querido alejar de la rama de jugadores que estudian y memorizan miles de movimientos a partir del análisis de las partidas de otros. El noruego ha convertido la incertidumbre en su zona de confort y su resiliencia competitiva le ha llevado a lanzarse a estos nuevos escenarios del ajedrez. En este nuevo panorama gana protagonismo la Inteligencia Artificial, que se ha integrado plenamente en el ajedrez actual. Los grandes maestros entrenan con Stockfish y AlphaZero, motores que han revolucionado la comprensión estratégica del juego. La IA no sustituye al juicio humano, lo complementa.

Carlsen vapulea a ChatGPT

Hace unos meses, Carlsen jugó una partida contra la Inteligencia Artificial. Fue en julio y el noruego se midió a ChatGPT, algo que reveló con un mensaje en sus redes sociales con un mensaje críptico: "A veces me aburro mientras viajo". Carlsen se impuso a la IA sin perder ninguna pieza en el tablero. La partida duró apenas 53 minutos y mientras Magnus acabó con todas las piezas intactas, ChatGPT perdió todos sus peones, como mostraba la captura de pantalla que el noruego mostró.

En otro pantallazo mostrado por Carlsen se puede leer cómo ChatGPT le tiende la mano tras la derrota: "Me rindo. Fue metódico, limpio y preciso". Magnus afirmó que la IA "jugó muy bien en la apertura, pero no logró seguirla correctamente". Y le pidió a ChatGPT su opinión sobre su juego. Y la IA le respondió: "Tu juego demostró varias virtudes". Le felicitó por su apertura, paciencia, conocimiento táctico y técnica de finales, añadiendo que estimaba su habilidad "sobre 1800-2000 FIDE o USCF, incluso más alta si tu agudeza táctica se mantienen". Carlsen, que tiene 2839 puntos ELO, se sumaba así a la batalla en el tablero contra la Inteligencia Artificial, que ha escrito muchos capítulos desde finales del siglo pasado.

Noticias relacionadas

El primer precedente se produjo en 1967 cuando Hubert Dreyfus se midió a 'Mac Hack VI' con la primera victoria de un programa sobre un humano, en condiciones de torneo. Un año después David Levy se midió a la IA, volviendo a repetirlo en 1978 ante 'Chess 4.7', al que ganó el match (4½–1½). Después llegó la era de Gary Kasparov, que en 1989 se enfrentó a 'Deep Thought' con triunfo del ruso, y en 1996 protagonizó el enfrentamiento más celebrado ante 'Deep Blue', de IBM, al que el ruso doblegó en seis partidas (4-2). Un año después Kasparov aceptó la revancha y esta vez se produjo la primera derrota de un campeón del mundo vigente, al caer (3½–2½). Fue un punto de inflexión, tecnológicamente hablando, y el 'Ogro de Baku' declaró al final de la partida: "Sentí una nueva forma de inteligencia al otro lado del tablero". Con la llegada del nuevo siglo se abrió un periodo de enfrentamientos ante los motores comerciales, especialmente entre 2002 y 2007, intervalo en el que Kramnik empató con 'Deep Fritz', Kasparov con 'Deep Júnior' y 'X3D Fritz', y la derrota ante 'Hydra' de Michael Adams. Desde 2010 ningún humano puede competir seriamente contra motores como Stockfish, Leela Chess Zero o AlphaZero, que son mucho más fuertes.