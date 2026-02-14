El estadounidense Stolz bate el récord olímpico y Nil Llop se cuela en el top 20 en los 500 metros de patinaje

Por primera vez en la historia, un patinador español ha competido en el spint de patinaje de velocidad de los Juegos Olímpicos de Invierno. Nil Llop este sábado cumplió su objetivo al debutar en la pista olímpica de Milán-Cortina en unas finales de 500m de patinaje de velocidad en el que el estadounidense Jordan Stolz se colgó este miércoles el oro marcando un nuevo récord olímpico (33.77). Stolz, que ya fue oro y marcó otro récord en la prueba de los 1.000 metros, superó el crono del neerlandés Jenning de Boo (33.88) y del canadiense Laurent Dubreuil (34.26).

El estadounidense superó la marca que el chino Gao Tingyu estableció en Pekín 2022 con un tiempo de 34,32 segundos. Curiosamente, volvieron a subir al podio Stol y De Boo tras haber competido en el mismo par tanto en la prueba de 1.000 metros como en la de 500. El neerlandés acabó abatido estos 500 metros, casi sin argumentos para poder justificar su derrota tras haber marcado un tiempo que también hubiera sido récord olímpico si Stolz no hubiera participado, por debajo de los 34 segundos.

Sueño olímpico

Llop, que hizo historia al conseguir dos plazas para la delegación española en patinaje de velocidad, aunque en los 1.000 metros compitió Daniel Milagros, cumplió su sueño olímpico con un gran actuación que le valió para cubrir los 500 metros en 34.86 segundos, tiempo número 20 de la prueba en la que compitieron 29 patinadores.

Emparejado con el estadounidense Zach Stoppelmoor, marcó el mejor tiempo de su par y se quedó a cuatro centésimas del que era oro provisional en el momento de su carrera. Consiguió el gran objetivo que se marcó para su participación. Dio ese primer paso que necesita el patinaje de velocidad español para poder ir mejorando, para poder ser más competitivo con los años.

"Está claro que no somos una potencia y que nos queda para serlo. Pero tenemos que esta orgullosos de nuestro trabajo porque tiene el doble de mérito. Porque por infraestructuras y demás el resto va más preparado. Estamos orgullosos y satisfechos y que por fin hemos conseguido el reto olímpico", apuntó en rueda de prensa días antes de su estreno. "No venimos a por medalla, sino a dar ese primer paso para poder competir en un futuro. Espero utiliza los nervios de algo positivo y que sirvan de algo positivo para la competición", añadió. Llop, incluso, hizo mejor tiempo que el neerlandés Joep Wennemars, un patinador habitual en la pelea por medallas.