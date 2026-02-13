Russell eleva el listón en Bahrein

Bahrein despide este viernes la segunda tanda de test de pretemporada con muchas dudas y alguna certeza. Esta mañana George Russell se ha encargado de despejar las incógnitas entorno a Mercedes y después de los problemas que les lastraron ayer, dejando sin apenas rodar a Kimi Antonelli, ha comenzado el día con el mejor crono en lo que llevamos de ensayos, siendo el único en bajar de 1.34 (1.33.918).

El ‘tiempazo’ del británico, que este año puede erigirse en uno de los candidatos al título, ha superado en dos décimas el que marcó ayer Charles Leclerc para acabar como el más rápido con Ferrari. El W17 no solo destaca por su velocidad, ya que Russell ha sido también el piloto que más ha rodado esta mañana, con un total de 78 vueltas completadas sin ninguna incidencia, ejecutando una tanda de simulación de carrera a gran ritmo.

El que más se ha acercado al británico ha sido su compatriota Lewis Hamilton, que ha cerrado la matinal en segunda posición parando el crono en 1:34.209 y con un total de 69 vueltas. Max Verstappen , que por la tarde cedía el volante a su nuevo compañero Isack Hadjar, ha sido tercero con una mejor vuelta de 1:35.341 y 61 vueltas completadas. Red Bull, al igual que Mercedes, tampoco se libró ayer de problemas de fiabilidad, pero este viernes no se han reproducido y el nuevo RB22 sigue impresionando en su primer año con motores propios en asociación con Ford. “Es un coche ganador”, asegura Hadjar.

La gran decepción de estos test en Bahrein está siendo Aston Martin, tal vez porque son el equipo que arrancó la pretemporada con las expectativas más altas, después de la enorme inversión económica en la fábrica y el túnel de viento de Silverstone, así como la incorporación del ‘gurú’ de la F1, Adrian Newey. Con tan solo un día entero de rodaje en Barcelona, llegaron a Bahrein con máxima ilusión, pero han encajado un duro golpe de realidad. Los problemas de refrigeración del nuevo motor Honda y otros aspectos del AMR26 que aún deben aclarar les han convertido en uno de los coches más lentos y difíciles de pilotar en la pista de Sakhir.

Tras las ‘incendiarias’ declaraciones de Lance Stroll el jueves, el pesimismo se ha instalado entre los seguidores de Fernando Alonso, que hoy no rodará tras completar casi 100 vueltas ayer sin fallos de fiabilidad, pero muy lejos de los tiempos delanteros. Se espera con ansia la primera rueda de prensa del asturiano, prevista esta tarde, para conocer el alcance real de la crisis con la que ha empezado la era Newey-Honda en 2026.

Esta mañana Lance Stroll ha dado 54 vueltas sin contratiempos y un mejor tiempo de 1:38.423 a más de 4 segundos y medio de la cabeza, muy lejos todavía. Veremos si Aston Martin consigue evolucionar de cara a los tres últimos días de pretemporada, la próxima semana en este mismo escenario, y sobre todo con vistas a la primera carrera de la temporada en Australia, el 8 de marzo.

En Williams , después de ser los únicos en perderse los test de Barcelona, la consigna era rodar lo máximo posible y recoger toda la información posible. Carlos Sainz ha dado 68 vueltas esta mañana, que se suman a los 69 de ayer y a los 77 del primer día, con un mejor tiempo de 1:37.186.