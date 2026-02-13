El Partizan de Peñarroya llevó al límite a un Madrid que salió vivo del Belgrado Arena

El Real Madrid rompió una racha de tres derrotas consecutivas después de imponerse en el Belgrado Arena al Partizan de Peñarroya (73-77) en un cuarto final muy tenso donde los de Scariolo acabaron llevándose el triunfo ante un Partizan que dio muestras de haber dejado atrás su crisis de juego y resultados.Hezonja y Lyles, con 14 puntos, fueron los mejores del Madrid.

En un ambiente infernal en el Belgrado Arena, donde la afición serbia ha recuperado la fe en el equipo con un Joan Peñarroya que ha logrado rehacer el camino del equipo, el Madrid empezó con algunas dudas, y con una defensa descomunal de los locales (13-10).

Calathes dirigía con acierto a los suyos, asistiendo a un activo Bruno Fernando que le tenía ganas a su ex equipo (15-12). Jabari Parker volvió a estar ausente, a la espera de rescindir su contrato con Partizan, camino del Joventut, al igual que Osetkowski, sancionado por FIBA por dopaje.

Lyles reactiva al Madrid

La entrada de Lyles y Feliz daban impulso al Madrid con un parcial de 0-8 (15-20) que cogía el mando del encuentro en un intenso primer parcial, donde ambos equipos cargaban el rebote ofensivo. Al final del primer cuarto, mucha igualdad (19-20) y con un ambiente eléctrico y con la afición, de nuevo volcada con su equipo.

Hezonja lanza a canasta en una acción del encuentro del Madrid en Partizan / MAD

Theo Maledon reaparecía por los blancos y anotaba pronto para volver a coger el control del electrónico y tras triple de Deck, otro parcial de 0-7 para el Madrid que obligaba a Peñarroya a parar el encuentro con el equipo de Scariolo abriendo hueco (21-27).

Con las buenas acciones ofensivas de Lyles y Maledon, el Madrid controlaba el duelo y el Stark Arena también bajaba decibelios. Los blancos lograban una máxima de 11 con un Lyles imparable, con 14 puntos (27-38) . Partizan trataba de volver al duelo buscando a Bruno Fernando en la zona y robando balones para fáciles contraataques (33-40). Al descanso, el Madrid en control (33-43).

El Madrid pierde la renta

En la reanudación, el Madrid lograba la máxima tras un dos más uno de Feliz (36-48). Los blancos encontraban acciones cómodas en ataque y Partizan no atacaba con claridad, por lo que los de Scariolo mantenían el duelo en control total (45-60 m.25). Peñarroya no daba con la tecla para frenar al cuadro de Scariolo, que dominaba con una buena defensa, y maniatando a los locales.

Maledon volvió por el Madrid aunque en una actuación muy discreta / MAD

Partizan trataba de reaccionar de mano de Sterling Brown y Bonga, para acercarse peligrosamente a seis con 9-0 de parcial y el Stark Arena despertando de nuevo (54-60) con un enfadado Scariolo que tenía que detener el encuentro. Washington les acercaba a cuatro y un triple de Bonga, les metía en el duelo con un parcial de 14-0 (59-60).

El Madrid se encogía por momentos para cerrar el tercer cuarto con un punto por delante pero el 'momentum' era para los locales tras un parcial de 16-2 (61-62). Y Partizan lograba, al fin, ponerse por delante tras mate de Jekiri y con el Madrid atascado (65-63). El cuadro de Peñarroya creía en la victoria.

En los minutos finales, la igualdad fue total sin que ningún equipo tomara el control. Esa igualdad la rompió Feliz con un triple que daba al Madrid una renta de tres a 34 segundos del final (71-74). Bonga tuvo dos triples para empatar y los falló y el balón aún volvió a manos de Partizan, que no lo aprovechó. A remolque en los segundos finales, no pudo impedir el triunfo de los blancos, que rompían una racha de tres derrotas consecutivas (73-77).