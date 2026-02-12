El Athletic, en la lista de la FIFA que podría sancionarle con tres ventanas sin poder fichar

La FIFA ha incluido al Athletic Club en su plataforma oficial de 'Registration Bans', el registro digital en el que el máximo organismo del fútbol mundial publica los clubes que tienen prohibido inscribir nuevos futbolistas. La medida, avanzada por 'Deia' y confirmada este jueves, conlleva una sanción de tres ventanas de fichajes, lo que impediría a la entidad bilbaína registrar jugadores hasta enero de 2028.

Según consta en la web oficial de la FIFA, el club rojiblanco figura en el listado desde el miércoles 11 de febrero. La prohibición afectaríaa las ventanas de verano de 2026, invierno de 2027 y verano de 2027, y se aplica tanto a inscripciones nacionales como internacionales, ya sea en categoría profesional o amateur.

El organismo presidido por Gianni Infantino no ha detallado públicamente los motivos concretos que han derivado en esta decisión. La propia FIFA explica que esta herramienta “detalla los clubes que actualmente enfrentan prohibiciones de registro impuestas” y que las sanciones suelen responder a “diversas infracciones, como disputas financieras o incumplimientos regulatorios”.

A día de hoy, el Athletic es el único club de Primera División que aparece en ese registro. Dentro del ámbito de la Federación Española, únicamente Algeciras, de Primera RFEF y Vélez, de Segunda RFEF figuran también en la lista.

Antecedentes a esta posible sanción

Dicha plataforma se trata de un sistema automatizado que se actualiza casi a diario y que recoge sanciones que pueden derivar tanto de resoluciones disciplinarias firmes como de incumplimientos administrativos pendientes de subsanación. Y es que en ocasiones anteriores, ha habido otros equipos de LaLiga que han sido incluídos en esa lista provisional y han acabado subsanando sus problemas financieros.

En enero de 2025, tanto Rayo Vallecano como Mallorca aparecieron en este registro por cantidades pendientes vinculadas al mecanismo de solidaridad. Ambas entidades regularizaron los importes a tiempo y la FIFA levantó la sanción en cuestión de horas.

Por ahora, el Athletic no ha emitido una comunicación oficial al respecto, pero según apunta 'Deia', hay cierta prudencia y esperanza con tramitar los papeles administrativos a tiempo para evitar dicha sanción. Según el medio, el origen del problema recae en la discrepancia en los derechos de formación de un jugador, y el club confía en solucionar el trámite en las próximas horas.

De lo contrario, la sanción de no poder inscribir en las próximas tres ventanas condicionaría de forma significativa la planificación deportiva del Athletic a medio plazo. El club presidido por Jon Uriarte no podría inscribir nuevos futbolistas durante ese periodo, lo que limitaría cualquier incorporación externa hasta el mercado invernal de 2028.