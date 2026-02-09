Destino El Toralín: la locura crece

La afición del CD Tenerife va reprogramando ruta y actualizando sus cábalas a cada jornada que el equipo va dejando atrás. Si hace algunas semanas las peñas más numerosas y los seguidores más cautelosos ya hacían reservas para ir al Reina Sofía de Salamanca, pendientes de que Unionistas abriese cupo en su campo para la feligresía visitante, ahora los tiros señalan a Ponferrada. Tanto es así que una de las agencias de viajes especializadas en este tipo de desplazamientos ha habilitado un tercer avión –los dos primeros ya van llenos– para satisfacer la altísima demanda que ha suscitado el partido de El Toralín. Ya van por 255 plazas habilitadas para la afición chicharrera. Si hubiese visos de que el ascenso pueda darse en el campo de la Ponfe, entonces probablemente esta cifra se duplicaría. «No dabamos abasto», explican desde las agencias.

Para que el ascenso fuese matemático en El Toralín el próximo 26 de abril, la distancia respecto al segundo clasificado tendría que ser de 12 puntos más el average particular al cierre de la 34ª jornada. Pero los hay aún más optimistas. Hay quien piensa que el alirón podría llegar en casa la semana antes, con motivo del Tenerife-Arenas; o incluso en un día que el representativo no juegue y se vea favorecido por resultados ajenos, como por ejemplo un pinchazo del Celta Fortuna.

Un buen termómetro para calibrar las preferencias de la afición son las principales empresas que preparan con antelación –y con la entrada incluida–este tipo de desplazamientos masivos. Iván Codina, gerente y portavoz de una de ellas, expone que incluso «algunos altos cargos políticos ya empiezan a moverse y a preguntar, pero nadie sabe a ciencia cierta si será en Ponferrada, en Salamanca o más tarde si la renta no se mantiene». En este sentido, hace suyo el discurso de Cervera y apuesta por la cautela. «Todos los escenarios están abiertos», completa.

Los seguidores más entusiastas confían en que el ascenso se adelante a primeros de abril en Mérida

«Lo que está claro es la altísima demanda y el fervor que despierta este equipo. Si ya el año pasado vendimos cientos de plazas para ir a Almería, cuando ya el Tenerife estaba descendido y solo existía el aliciente de despedirse del equipo y darle las gracias por su esfuerzo a los jugadores y al cuadro técnico, ahora los alicientes son otros muy distintos. Está muy claro que vamos a acabar esta temporada con otro sabor de boca, y con destino a otra categoría que por afición por supuesto merecemos», anota.

La del Tenerife está destacando por ser una de las aficiones más viajeras del campeonato y de todo el fútbol nacional. Así lo demuestran imágenes que hablan por sí solas, como la de Lezama, donde se cubrió con creces todo el sector habilitado para la feligresía visitante y muchos seguidores blanquiazules optaron por comprar las entradas por su cuenta, ubicándose en asientos destinados a la hinchada local. «Está siendo lo mejor del año; estamos disfrutando mucho de eso, de ver a nuestra gente desplazándose y haciendo kilómetros por nosotros», verbaliza el capitán, Aitor Sanz. «Claro que lo notamos y claro que suma, por supuesto», decía el sábado Cervera tras el empate cosechado ante el Bilbao Athletic.

«Da igual el cómo, el objetivo es ascender», rubrica desde la presidencia Felipe Miñambres. Si fuese en Ponferrada, el Tenerife desbloquearía los malos recuerdos que le trae el campo de El Toralín, donde el equipo fracasó en su primer intento por salir de la extinta Segunda B en junio de 2012. No obstante, y mientras la inmensa mayoría de la afición se decanta por un ascenso en casa, lo cual no ocurre desde 1983, los más entusiastas incluso apuntan a Mérida. Todo es posible con este Tenerife.