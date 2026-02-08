Salas y Vlachodimos salvan un punto para el Sevilla y amargan al Girona.

Sevilla y Girona, dos equipos que luchan por la permanencia, empataron 1-1 en el Sánchez-Pizjuán en un partido que fue aplazado el sábado por la alerta meteorológica en Andalucía y en el que un gol de Kike Salas y un penalti parado por el griego Odysseas Vlachodimos al uruguayo Cristhian Stuani, en el tiempo añadido, le dieron algo de aire al conjunto andaluz.

Tras un primer tiempo dominado por los catalanes, que se adelantaron con un gol del francés Thomas Lemar, cuando sólo había pasado un minuto y 40 segundos de juego, y tuvieron ocasiones para ampliar su renta, el Sevilla reaccionó en el segundo con un triple cambio al descanso y empujó hasta igualar en el tiempo añadido con un golazo de Kike Salas en un final de infarto, pues Stuani tuvo en sus botas el triunfo para el Girona en un penalti que le paró el héore local Vlachodimos.

Era un duelo trascendental en la lucha por la permanencia, entre dos equipos muy cerca de la zona de descenso y separados por un solo punto, que llegaban a la cita tras dos derrotas dolorosas. Del Sevilla del argentino Matías Almeyda ante otro rival directo como el Mallorca (4-1) y del Girona de Míchel Sánchez en casa del colista, el Oviedo (1-0).

Los sevillistas se la jugaban en el primero de sus dos choques seguidos en casa y ambos ante rivales de la que, lejos ya de sus éxitos europeos de antaño, es su 'liga' desde hace tres campañas: la salvación. Almeyda recuperó a los centrales Azpilicueta y Gudelj, por Juanlu -pasando Carmona al carril derecho- y el luso Cardoso, respecto a la debacle en Mallorca.

En el Girona, Míchel también hizo dos cambios con la entrada del meta argentino Paulo Gazzaniga y Hugo Rincón en el lateral derecho, por los lesionados Marc-André ter Stegen y Álex Moreno, con lo que Arnau pasó a la banda izquierda, una circunstancia que no afectó para nada a los rojiblancos -hoy de amarillo- porque comenzaron de la mejor manera posible.

Así, Lemar, cuando sólo había pasado un minuto y 40 segundos de juego y tras un fallo garrafal de la zaga del Sevilla, marcó el 0-1 con un tiro raso tras controlar, totalmente solo, un pase al centro de Hugo Rincón. El agujero dejado por la defensa hispalense fue tremendo, en lo que fue la tónica de un primer tiempo lamentable por parte sevillista.

El Girona controló por completo el centro del campo y el ritmo del partido, con Fran Beltrán, Lemar e Iván Martín, éste más como mediapunta, al mando, y encadenó varias ocasiones más sin acertar ante el gol como en un centro del exsevillista Bryan Gil, superactivo, y el posterior rechace del galo Lemar, salvados por un seguro Odysseas Vlachodimos.

El Sevilla pudo empatar en una fallida cesión atrás de cabeza del neerlandés Daley Blind al filo del primer cuarto de hora, pero el balón dio en la cepa del poste y luego lo sacó con el pie Gazzaniga, a lo que siguió un tiro de Peque despejó el meta argentino. Pero esas intentonas locales fueron un espejismo, pues el Girona retomó el dominio ante un cuadro andaluz impotente, perdido y sin ideas.

Los gerundenses, que neutralizaron totalmente a un triste Sevilla en el primer tiempo, estuvieron cerca de ampliar su renta con ocasiones del eléctrico Bryan Gil (m.19), Fran Beltrán (m.31) -luego sustituido por lesión por el belga Axel Witsel en el 56- y el ucraniano Viktor Tsygankov (m.39), pero el meta griego Vlachodimos, providencial, salvó a su equipo.

En la reanudación, con un triple cambio de Almeyda, muy enfadado por el pésimo rendimiento de los suyos en el primer acto, con el que pasó a una zaga de cuatro al dar entrada a Juanlu por Carmona, al canterano Oso como extremo zurdo por Azpilicueta y al nigeriano Ejuke por un desaparecido Peque.

El decorado del choque cambió por completo en una segunda parte dominada por el Sevilla y en el que Oso y Ejuke, desde los extremos, revolucionaron al equipo andaluz, que lo intentó siempre, a veces a la desesperada, y encerró en su área a un conservador y temeroso Girona

Los nervionenses, sin un juego claro ni convincente, basado más en su voluntad e imperiosa necesidad de sacar la cabeza del pozo en el que están metidos, lo intentaron con una volea desviada de Gudelj, luego con un tiro del incisivo Oso a pase de Ejuke y también con Maupay en tres ocasiones, hasta que el central Kike Salas robó un balón a Echeverri en la frontal del área y se sacó un zurdazo inapelable para Gazzaniga a los 92 minutos.

Lo más rocambolesco es que el Sevilla, en un final loco, concedió al Girona una contra a los 95 minutos en la que el chileno Suazo, tras un pase de Echeverri, cometió penalti sobre Iván Martín. Míchel cambió a este último para que el especialista, el uruguayo Cristhian Stuani, lo lanzara, pero Vlachodimos lo paró en el 98 y se erigió en el héroe local.