Osasuna asalta Balaídos e ilusiona con aspiraciones europeas

Tres paradas decisivas de Sergio Herrera y dos goles de Ante Budimir y Raúl García, el del croata para abrir el marcador y el de su compañero para sentenciarlo en el minuto 79, dieron a Osasuna su segunda victoria liguera consecutiva a domicilio, después de doblegar a un Celta que encadena su tercera jornada sin vencer y desaprovecha una nueva oportunidad para asaltar la quinta plaza.