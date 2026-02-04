¿Qué pasa si hay que evacuar el Estadio de la Cartuja? El Betis se prepara ante una emergencia grave

El Real Betis Balompié llevó a cabo el pasado domingo 1 de febrero el primer simulacro de evacuación en el Estadio La Cartuja, en el marco de su compromiso con la seguridad, la prevención y la correcta aplicación del Plan de Autoprotección en grandes eventos deportivos, un plan elaborado por el propio Club, según informó en una nota. La información se ha difundido en plena borrasca Leonardo, con varios puntos de Andalucía en alerta roja y avisos amarillos en la ciudad de Sevilla. El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone en los cuartos de final de la Copa del Rey este jueves 5 de febrero a partir de las 21:00 horas en La Cartuja. Un partido que sigue adelante y confirmado, a la espera de ver la evolución del tiempo.

La actividad, de unas dos horas de duración y realizada antes del partido que enfrentó al Real Betis y al Valencia CF, simuló una emergencia parcial en Fase Azul, Nivel 3, correspondiente a una situación con daños graves potenciales sobre personas o bienes. Durante el simulacro se contemplaron distintos riesgos, como una intrusión de un dron con paquete sospechoso, una avalancha de público y un conato de incendio.

La Unidad de Control Organizativo (UCO), ubicada en una de las oficinas de La Cartuja con vistas al propio terreno de juego, fue la encargada de coordinar toda la actuación, en colaboración con la Unidad de Control Interno (UCI), compuesta por el personal de La Cartuja que gestiona toda la parcela técnica. Este espacio concentró al personal responsable de la seguridad del evento y sirvió como centro de toma de decisiones y coordinación de los distintos intervinientes.

Un dron con carga explosiva

El escenario simulado partió con la detección de un dron con carga explosiva, interceptado por el sistema antidrones del Cuerpo Nacional de Policía y precipitado al terreno de juego. Esta situación generó una alarma general, una avalancha de público y un conato de incendio en la cantina de la grada baja de Gol Sur. Como consecuencia, se ejecutó una evacuación sectorizada de dicha zona, con múltiples víctimas simuladas que requirieron atención sanitaria.

El principal objetivo del simulacro fue evaluar de forma integral la capacidad de respuesta del Estadio La Cartuja y del Real Betis Balompié ante una emergencia compleja, comprobando la correcta activación del Plan de Autoprotección, la eficacia de los procedimientos operativos y la coordinación entre los distintos servicios implicados.

De manera específica, el ejercicio permitió verificar la detección del incidente y la transmisión de la información desde la UCO, analizar la eficacia de las comunicaciones internas y externas, incluido el uso de la megafonía de emergencia, y valorar la gestión de la evacuación sectorizada, garantizando la seguridad de los flujos de salida.

Asimismo, se evaluó la capacidad del dispositivo sanitario mediante triaje, la atención en clínica y la evacuación de heridos, así como la coordinación con las diferentes entidades y servicios externos que participaron en el simulacro, compuesto por efectivos de la Policía Local y Nacional, Bomberos, Protección Civil, el Servicio de Emergencias Médicas Urgentes (SAMU), el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla, y la seguridad privada del Real Betis. Más de 250 personas, incluidos voluntarios, formaron parte de este dispositivo.