JJOO de Milán-Cortina 2026
Los Juegos de Invierno arrancan con un apagón que deja el curling a oscuras
La actividad en el Estadio Olímpico de Cortina tuvo que suspenderse durante unos minutos por la falta de suministro eléctrico, en la competición que inauguraba la cita olímpica
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 han empezado de la peor manera posible. En la competición inaugural, la primera ronda de los dobles mixtos de curling, el Estadio Olímpico de Cortina ha sufrido un apagón eléctrico que ha obligado a detener la competición durante unos minutos.
Aunque la inauguración oficial es el viernes en San Siro (Milán), hay varios deportes que anticipan su arranque para que todas las pruebas encajen en el calendario. El hockey sobre hielo y el snowboard lo harán este jueves, siendo el curling el más madrugador de ellos, el único que ha albergado competición este miércoles.
De repente, sin luz
A las 19.05 horas arrancaron, como estaba previsto, los cuatro primeros enfrentamientos en el Estadio Olímpico de Cortina, en una disciplina que no cuenta con participación española. Pues bien, durante la primera entrada de los partidos, el pabellón se ha quedado a oscuras.
Tras unos minutos de interrupción, se ha conseguido restablecer el suministro eléctrico y la competición se ha retomado con tranquilidad. Un arranque abrupto que recuerda, aunque fueran muy distintas las situaciones, al caos que se montó en el Argentina-Marruecos de fútbol, también jugado antes de la inauguración oficial, cuando el partido se tuvo que suspender por lanzamientos de petardos e invasión de campo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- Multado por enviarle dinero a su hermano: Hacienda castiga estas transferencias bancarias a partir de ahora
- Fiestas pide a Trapaseros que interprete el tema de la 'Super bowl' en la gala de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
- Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños
- Jorge Rey avisa en qué islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lloverá esta semana
- La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara
- Los ocho presos de la banda de Añaza, trasladados a cárceles de la Península
- Micaela Díaz Lima, reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026