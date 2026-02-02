Moeve Fútbol Zone 1x11: sigue en directo el cierre del mercado

El espacio arrancará con la editorial de Christian Blasco para contextualizar una jornada marcada por los movimientos de última hora, antes de dar paso a los titulares del día con Xavi Espinosa, que repasará clasificación, resultados y calendario en LaLiga EA Sports, Liga F Moeve y LaLiga Hypermotion.

Atención a la jornada en todas las competiciones

El programa dedicará bloques específicos a cada competición:

Maria Tikas analizará lo ocurrido en la jornada 18 de la Liga F Moeve , con el foco puesto en la actualidad del fútbol femenino.

, con el foco puesto en la actualidad del fútbol femenino. Mario Jiménez repasará la jornada 23 de LaLiga Hypermotion y cerrará con su habitual sección del semáforo.

y cerrará con su habitual sección del semáforo. En Fútbol para todos, Claudia Espinosa explicará cómo se ha desarrollado la segunda fase de la Liga Genuine Moeve, celebrada este fin de semana en Cádiz.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas.

El termómetro de la calle y las redes

Joaco Soneira aportará el enfoque social del programa con un vídeo sobre la actualidad a pie de calle y las imágenes más destacadas que han circulado en redes sociales durante el fin de semana.

90 minutos pendientes del cierre del mercado

El tramo central del programa será una tertulia de 90 minutos centrada en el cierre del mercado invernal.

En plató participarán los periodistas Irati Vidal, Albert Fernández, Alfredo Martínez y Raúl Fuentes, que analizarán la última hora de los fichajes y los movimientos que puedan producirse en los instantes finales.

Además, el programa conectará de forma constante con Carlos Monfort, enviado especial a la sede de LaLiga, para conocer en directo qué está ocurriendo en el lugar donde se registran las operaciones. Durante la noche también habrá entrevistas a varios trabajadores de LaLiga para valorar el desarrollo del mercado y el estado actual de la competición.

El programa se cerrará con un resumen final tras una noche que, como suele suceder en los cierres de mercado, puede dejar novedades hasta el último minuto.