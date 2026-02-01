Hodgson Strategies, nuevo patrocinador de Adrián Nieto

El despacho Hodgson Strategies ha oficializado la firma de un contrato de patrocinio con el judoka Adrián Nieto Chinarro, consolidando su compromiso con el talento joven y la excelencia deportiva. Nieto, actual Campeón de España Absoluto (-66 kg), es considerado uno de los atletas con mayor proyección internacional tras sus recientes éxitos en el circuito mundial. Es un referente del club Judo Valdemoro y cuenta con múltiples medallas internacionales en su palmarés, incluyendo bronces en Grand Slams y títulos nacionales; y es una de las apuestas más firmes para el éxito del judo español en el escenario global.

Con este acuerdo, Hodgson Strategies se convierte en colaborador clave en la carrera de Nieto durante un año crucial para su clasificación en los principales torneos internacionales. El judoka valdemoreño viene de una racha impecable, destacando su reciente bronce en el Grand Slam de Abu Dabi 2025 y su histórica victoria en el Campeonato de España. «La disciplina, el rigor y la capacidad de superación de Adrián Nieto reflejan fielmente los valores que defendemos en Hodgson Strategies», han declarado fuentes de la dirección del despacho. «Es un orgullo apoyar a un atleta que no solo es una promesa, sino una realidad competitiva en el judo de élite mundial», añaden.

Por su parte, Adrián Nieto ha expresado su entusiasmo por esta alianza: «Contar con el respaldo de una firma como Hodgson Strategies me permite centrarme en mis objetivos deportivos. Su apoyo es fundamental para afrontar con garantías los próximos desafíos en el World Judo Tour». Nieto, que ya ha demostrado su valía con podios en la European Cup de Málaga y el Grand Prix de México, se prepara ahora para los próximos compromisos internacionales bajo el amparo de este nuevo patrocinio, reforzando su posición como una de las figuras más sólidas del judo español en el ranking de la Federación Internacional de Judo (IJF).

Sobre Hodgson Strategies, es un despacho de las Islas Canarias, que está especializado en la prestación de servicios de en asesoramiento financiero y consultoría para empresas que, apuesta por la innovación y el apoyo al talento en diversas áreas, incluyendo el patrocinio deportivo de alto rendimiento.