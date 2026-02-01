Una 'expulsioncita' de Brais Méndez revive al Athletic en su lucha por salir del pozo

El derbi vasco tuvo poco fútbol, pero emoción hasta el final. Especialmente tras la roja a Brais Méndez en el minuto 83, cuando el Athletic Club estaba en la lona y mirando al descenso de reojo. Ruiz de Galarreta se marcó la jugada de su vida para empatar el golazo de Gonçalo Guedes y dejar una 'X' que alivia a los rojiblancos en su pugna por eludir la zona de descenso, ahora a cuatro puntos del Mallorca, que cuenta con un partido menos. Poco premio para la Real Sociedad, que dominó en el once contra once.

El historial de lesiones de Nico Williams no espantó a Ernesto Valverde. El navarro se ausentó en la eliminación de Champions frente al Sporting CP por molestias físicas, pero el técnico le otorgó la titularidad en el derbi vasco, necesitado el extremeño de un revulsivo anímico y deportivo ante la amenaza directa de los puestos de descenso.

Remiro, un espectador

La primera mitad del menor de los hermanos Williams fue desastrosa. La defensa de la Real le comió la tostada con coberturas para evitar su característico desborde, con Aramburu dirigiendo las operaciones. El extremo no desentonó con el resto de sus compañeros, incapaces de generar frente al bien organizado equipo de Matarazzo.

Areso salvó un gol cantado de Oyarzabal / EFE

Las ocasiones sólo tuvieron un color y éste fue el 'txuri-urdin'. El Athletic se encomendó a Unai Simón, vestido de arcángel para evitar el sonrojo de los leones, y a una salvada de Areso a los cinco minutos cuando Oyarzabal sacaba la escopeta.

Unai Simón tuvo trabajo en la primera mitad / EFE

El portero internacional por España privó a Guedes del 0-1 tras una jugada de laboratorio que acabó en saque de esquina. En la ejecución del mismo, en corto, se tejió el tanto que lució al descanso. Sergio Gómez sirvió a Carlos Soler, el valenciano encontró a Guedes en la frontal y el portugués, con toda la intención del mundo, enganchó un misil que se coló ajustado al palo. La inoperancia del Athletic exasperó a San Mamés, que regaló tímidos silbidos al pobre juego del equipo.

Guedes firmó el 0-1 frente al Athletic con un extraordinario disparo desde la larga distancia / EFE

El partido tuvo vida porque Oyarzabal perdonó. Menudo jugadón del eibartarra, que crujió a Paredes con una ristra de recortes y amagues, pero erró en su definición al palo corto, con Unai venciéndose al largo. El Athletic mejoró algo, era imposible hacerlo peor, aunque el peligro brillaba por su ausencia ante un cómodo Remiro.

Nico Williams no firmó su mejor partido en el derbi vasco / EFE

La roja a Brais, clave

Cuadra Fernández animó los minutos finales con una expulsión a Brais Méndez. El gallego replicó a un empujón de Paredes con un brazo que, para su infortunio, rozó ligeramente en la mejilla del central bilbaíno. La roja resultó determinante. La Real, que las estaba pasando canutas, se pertrechó en su área y Ruiz de Galarreta lo aprovechó para firmar una jugada messiánica, tirar a rivales por el camino e impactar con todo su corazón para colocar el 1-1 final.