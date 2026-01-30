El Alavés toma impulso y prolonga la mala racha del Espanyol

El Alavés firmó una victoria contra el Espanyol en el RCDE Stadium tras remontar un gol de Roberto Fernández a los quince minutos con la réplica de Antonio Blanco en el 27 y el 1-2 final de Lucas Boyé tras un error defensivo del anfitrión.

La versión del equipo catalán estuvo muy lejos de la que mostró en la primera parte de la temporada. En las últimas cinco jornadas, ha sumado un punto de quince. El cuadro vasco, por su parte, encadenó su segunda victoria tras derrotar al Betis la anterior jornada (2-1).

El Alavés no se dejó intimidar por la fortaleza del Espanyol como anfitrión y arrancó mandando en el RCDE Stadium. Pablo Ibáñez inquietó a los pericos a los 29 segundos al rematar fuera una ocasión muy clara. La presión, posesión y los acercamientos del cuadro visitante maniataban a los blanquiazules.

El guion se desmontó en quince minutos. Los que tardó Roberto Fernández, cerca del punto de penalti, en rematar de cabeza un centro con tiralíneas de Carlos Romero desde la banda izquierda. El 1-0 tranquilizó a la grada, pero no frenó el ímpetu visitante. En el minuto 27, el duelo se reinició.

Antonio Blanco recogió, desde la frontal, un rechace de Dmitrovic. Con un zurdazo ajustado al palo izquierdo, el balón rebotó en el blanquiazul Calero para superar a la defensa local y puso el 1-1 en el marcador. Era el premio a la insistencia del conjunto vasco.

En la reanudación, el Espanyol mostró una mejor cara, aunque sin veneno en tareas ofensivas. Roberto Fernández era su argumento más incisivo. El anfitrión se mostraba gris, espeso. Desconocido. Lejos de su mejor versión y más en su propio estadio. Sea como sea, ninguno de los dos equipos se desconectó del duelo.

El Alavés, sin excesivas revoluciones, estuvo muy cerca de adelantarse en una contra. Yusi, en el 63 y tras pocos minutos en el terreno de juego, se plantó ante Dmitrovic, que se estiró para frustrar la ocasión. Toni Martínez, tras el saque de esquina, también inquietó a la grada blanquiazul con un tiro desviado.

Guevara, en la siguiente acción, mandó el balón a un palo. El cuadro visitante concentró sus ocasiones en este tramo. El Espanyol aguantaba, pero su defensa mostraba fisuras. Lucas Boyé las confirmó en el minuto 71. Un error de Cabrera al ceder el balón al portero provocó que Toni Martínez apareciera y regalara el gol a Boyé.

Los pupilos de Manolo González buscaron el empate en el tramo final. En el minuto 83, Kike García mandó la pelota al fondo de la red, pero el gol fue anulado por fuera de juego. El Espanyol miraba el reloj. Kike García volvió a intentarlo al rematar un centro de Edu Expósito, añadiendo suspense, pero el Alavés se llevó los tres puntos.