Ferrero, sobre su ruptura profesional con Alcaraz: "Se me partió el corazón"

Juan Carlos Ferrero habló más a corazón abierto que nunca tras su ruptura profesional con Carlos Alcaraz. El ahora entrenador del golfista Ángel Ayora, explicó sus sensaciones en entrevistas concedidas a la SER y la COPE, dejando ir más titulares que nunca.

“A mí se me ha partido el corazón. ¿Me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco, pero bueno, el corazón está dolido. A mí me gustaría pensar que él también, por esa parte, y obviamente tiene que seguir adelante porque es el que está compitiendo. Además, él es más joven y se recuperará antes” explicó Ferrero.

Sobre la ruptura, el valenciano aseguró que lo que más le dolió fue el hecho de escuchar que la decisión fue tomada por un tema de dinero. "Para nada ha sido por eso. Yo siempre he dejado claro que no me metí allí por dinero y creo que así lo he demostrado. Se van diciendo muchas cosas, pero esa me dolió sobre todo" aseguró.

Pese a ello, explicó que pudo hablar con Carlos días después de lo sucedido. “Hablé con Carlos y nos despedimos de una manera súper buena y súper agradable, y eso me ayudó mucho. Ambos esperamos a que el terremoto se calmara un poco, y después de eso, hablamos y las cosas terminaron muy bien y tranquilas, lo que me ha ayudado a sentirme mejor y seguir adelante".

Demasiado reciente

Sobre el momento acutal y el Open de Australia, Ferrero explicó que todavía siente muy reciente lo sucedido y que le cuesta verlo. "Te pones un poco melancólico y un poco triste... sientes un poco todo lo que ha pasado y no es fácil ahora mismo. Ahora estoy mejor, el tiempo lo cura todo y lo asimilas mejor, pero ahora no estoy con muchas ganas de ver partidos” sentenció.

Pese a ello, no dudó en sentenciar que "no podemos poner límites a Carlos, su límite está muy alto. ¿Puede ser el mejor de la historia? Puede serlo, las capacidades las tiene. Luego hay muchas cosas que pueden influir: lesiones, motivación, se tiene que cuidar mucho porque es muy explosivo... ¿Puede superar a Djokovic? Puede. Las capacidades las tiene”.

Su nueva aventura

Centrado ya en su nueva etapa en el golf como entrenador de Ángel Ayora, Ferrero asumió que tratará de ayudarle a nivel emociona principalmente. "Tiene torneo de golf, que es mi nueva aventura, y aquí estoy intentando que compita de la mejor manera y levante su primer título”.

Noticias relacionadas

Aventurado en un nuevo panorama, a Ferrero se le dejó ir si podría verse como el coach de Vinicius. “Cuando estás con alguien muy jóvenes haces de todo: psicólogo, entrenador, preparador físico, amigo... En el carácter emocional, no sé si podría ayudarle o no, pero alguna charla le podría dar” finalizó.