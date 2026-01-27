Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así hemos vivido el partido Carlos Alcaraz - Alex de Miñaur del Open de Australia

Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz. / Dita Alangkara / AP

EFE

Melbourne (Australia)

El tenista Carlos Alcaraz, número uno del mundo, batió a Alex de Miñaur, el último jugador australiano superviviente en el torneo, y alcanzó por primera vez en su carrera las semifinales del Open de Australia (7-5, 6-2 y 6-1).

El jugador murciano, de 22 años, ganador de seis títulos del Grand Slam, aunque ninguno en Melbourne por ahora, tardó dos horas y 18 minutos en acabar con la resistencia del jugador de Sídney que decayó en cuanto perdió el primer set, el que más cerca de ganar tuvo.

Alcaraz se enfrentará en semifinales, el próximo viernes, contra el alemán Alexander Zverev, finalista el pasado año, que previamente ganó al estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3).

