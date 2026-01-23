Punter y Shengelia impulsan a un Barça que alcanza a los líderes de la Euroliga

El Barça alcanza al Hapoel, al Fenerbahçe y al Madrid en el liderato con 16 victorias tras imponerse por 91-98 a un ASVEL extremadamente físico que creó muchos problemas en la primera parte con un enorme Glynn Watson (17 puntos antes del descanso). Ahí, fueron clave la mejoría defensiva y el partidazo de Kevin Punter con 31 puntos y los 22 de un 'Toko' Shengelia que entró en el 'Top 10' histórico de la Euroliga.

Vaya como vaya (casi siempre en la cola de la tabla), el conjunto galo es siempre un dolor de muelas para un cuadro azulgrana menos físico que basa más su juego en el talento individual y en un ritmo más controlado. Lleno de jugadores atléticos, los de Villeurbanne habían salido victoriosos de las dos últimas visitas barcelonistas al Astroballe.

La primera parte llevó impresa un nombre que brilló por encima del resto e incluso bailó con la pelota en las manos. Con 17,4 puntos de media en las últimas cinco jornadas, el estadounidense Glynn Watson volvió a demostrar a sus 27 años que ha alcanzado su madurez tras dar muchos tumbos (jugó hasta en Islandia) y se fue al descanso con 17 puntos con tan solo dos tiros fallados y +19.

¿Y el Barça? Pues... lo mismo que el año pasado con Peñarroya y el anterior con Roger Grimau. Incapaces de controlar el ímpetu local, los azulgranas no estuvieron nunca cómodos, aunque mandaban en el ecuador del primer cuarto con dos triples sin fallo de Tomas Satoransky (14-15).

Ahí salió la pista Thomas Heurtel y dirigió a los suyos a la perfección para marcharse hasta por seis puntos en un primer cuarto que cerró Laprovittola (26-22). Pocos jugadores le tienen más ganas al Barça que el polémico base galo tras ser dejado en Estambul e invitarlo a que viajase el pasado otoño a Barcelona para al final no ficharlo.

Los triples de Joel Parra y de Laprovittola equilibraron el marcador (30-30, min. 11:59), pero Watson seguía imparable y aupó a los locales otra vez hasta un +5 (42-37, min. 16:37) que enjugó Punter haciendo a las mil maravillas la guerra por su cuenta. El segundo cuarto concluyó con una sensacional asistencia de Watson a Bodian Massa, ex del BAXI Manresa (49-47).

Xavi Pascual apretó las tuercas a sus jugadores y el equipo regresó con un parcial de 0-6 que lideró Shengelia (49-53), pese a que apareció otra vez Watson para provocar otro vuelco en el electrónico que culminó Seljaas con un triple (57-55, min. 23:25) para dar paso a la exhibición de Punter.

El estadounidense anotó 11 puntos en tres minutos para disparar a un Barça que se marchó por ocho puntos (60-68) con un espectacular 8/11 colectivo en el triple. Sin embargo, entre Angola (ex del 'Granca') y Ajinca volvieron a acercar a los suyos a tan solo cuatro en los últimos coletazos del equipo de Poupet (70-74).

El partido seguía en todo lo alto, con un cuadro azulgrana más intenso y muy paciente. Poco a poco, con un trabajo de hormiguita fue acercándose a la victoria y otro triple de Punter situó el 76-84 a 5:22 del final (acabó con 31 puntos y +34). Del resto se encargó Shengelia, un seguro en los momentos calientes (22 puntos y +28). Victoria por 91-99 y 18-4 desde la llegada de Pascual.