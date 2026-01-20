España cede ante Hungría y se despide de las medallas en el Europeo (14-15)

No fue la final del Europeo, pero podría haberlo sido. España se vio este martes las caras con Hungría en un duelo de alto voltaje que terminó decidiéndose en penaltis y sellando el pase a semifinales para los hombres del conjunto magiar (14-15). Destronados de su título continental, los jugadores españoles se enfrentarán el jueves por el quinto puesto frente a Italia o Croacia, que se medirán este miércoles.

No fue el día de los jugadores de David Martín, a quienes les costó aprovechar las superioridades y cerrar bien el área en defensa, dejando desprotegido en más de una ocasión a un Unai Aguirre que tampoco tuvo su acierto habitual. Y es que a pesar de que la igualdad fue máxima, no fue hasta el último parcial con dos goles seguidos de Sergi Cabanes (máximo artillero español con 4 tantos) cuando los españoles se pusieron por primera vez por encima. El último encuentro de esta segunda fase de la liguilla, equivalente a unos cuartos de final, determinó que será el conjunto húngaro el que se enfrentará a Grecia en las semifinales.

Igualdad máxima

Desde los compases iniciales quedó patente que los húngaros habían venido a ganar. Capitaneados por Krisztian Manhercz, y tras su gol que abrió el marcador con un chut de contraataque, llegaron a ponerse 1-3 en los primeros minutos. Sin embargo, fue esa la máxima ventaja que sacaron los hombres de Zsolt Varga a los españoles, pues Roger Tahull y Sergi Cabanes se encargaron de dejar el marcador igualado al término del primer periodo con un parcial de 2-0 que devolvió la calma al partido tras un inicio complicado.

De forma similar, al inicio del segundo periodo, Gergo Fekete, aprovechó una superioridad para volver a adelantar a Hungría. Jugando con doble boya en algunos momentos, los húngaros consiguieron dejar fuera de juego en varias ocasiones a la defensa española hasta que una doble superioridad en el área húngara dio a Marc Larumbe la posibilidad de encontrar a Bernat Sanahuja y empatar el parcial de nuevo (4-4). Un penalti parado por Soma Vogel y un tiro de Álvaro Granados al larguero segundos después fueron minando la moral de los españoles y dejaron nuevamente el marcador en empate al descanso (5-5) tras sendos goles de Akos Nagy y Unai Biel.

Edu Lorrio tiró del carro

España no terminaba de arrancar y las cosas no terminaban de salir. Sin embargo, un cambio en la portería española en el tercer periodo devolvió el aliento a los hombres de David Martín. Edu Lorrio se echó el peso de la portería a hombros con una efectividad del 75% desde que saltó a la piscina y devolvió la confianza a los jugadores españoles para que nuevamente, los dos conjuntos siguieran anotando para cerrar el tiempo con un empate a 8 goles que auguraba un último cuarto complicado.

En el último periodo, con el primer sprint que ganó España a los húngaros, las tornas parecían empezar a cambiar. Y aunque marcó Vince Varga para poner el 8-9, dos goles seguidos de Sergi Cabanes pusieron momentáneamente a España por primera vez por encima y otro gol en el último instante del jugador del Keio Sabadell de vaselina regaló el empate (11-11) a los de David Martín para jugarse todo en los penaltis. Sin embargo, el acierto del portero húngaro en los tiros de Bernat Sanahuja y Unai Biel fue crucial para dar la victoria por 14-15 al conjunto de Varga, que se enfrentará a Grecia para conseguir su pase a la final.

Ficha técnica:

11 (3p) - España: Aguirre; Munárriz (-), Granados (1), Sanahuja (2), De Toro (-), Larumbe (1), Asensio (-), Cabanas (4), Tahull (1), Valera (-), Biel (2), Bustos (-), Asensio (-) y Lorrio (p.s).

11 (4p) - Hungría: Vogel; Angyal (-), Manhercz (2), Akos Nagy (3), Vince Vigvari (-), Adam Nagy (1), Fekete (1), Tatrai (-), Kovacs (-), Vendel Vigvari (1), Jansik (1), Vismeg (1), Varga (1) y Csoma (p.s).

Parciales: 3-3, 2-2, 3-3 y 3-3 (3-4 pen).