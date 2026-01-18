Open de Australia: Carlos Alcaraz - Adam Walton, en directo

Irrumpe de lleno, con fuerza, de entrada, la batalla por el primer Grand Slam de la temporada, objetivo prioritario del tenista murciano Carlos Alcaraz, número uno del mundo, en busca del único major que falta en su historial y de formar parte de la leyenda, enfrentado a la solidez del vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, su firme adversario en el tenis actual.

El primer obstáculo que deberá superar en el Abierto de Australia el número uno del mundo, será el local Adam Walton, 79 del ránking. El murciano se puede topar con el alemán Jannik Hanfmann, con el estadounidense Sebastian Korda o el francés Corentin Moutet.

El ganador de seis Grand Slam, que nunca ha ganado en Melbourne, juega en la sesión nocturna del torneo, alrededor de las 20.30 hora local, a las 10.30 de la mañana en España, en la pista Rod Laver Arena, justo después de la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka contra la francesa Tiantsoa Rakotamanga, que tiene fijado su partido a las 19.00 (09.00 hora CET).

Con el récord de premios en el evento, 64 millones de euros, un 16 por ciento más que el año pasado, echa a andar uno de los torneos más preciados del tour al que han llegado del tirón los tres principales reclamos del cuadro masculino: Alcaraz, Sinner y el serbio Novak Djokovic, diez veces campeón y que, a sus 38 años, apura sus intentos de engrandecer aún más su historial. Ninguno de la terna ha disputado torneo antes de Australia. La temporada arranca en el Melbourne Arena.