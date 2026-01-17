Traca final en el Dakar: Benavides, campeón por solo 2 segundos

Dicen que en el Dakar nada se puede dar por sentado hasta el final. Y este sábado Luciano Benavides ha confirmado la teoría. El argentino le ha arrebatado el triunfo a Ricky Brabec cuando todos daban ya por campeón al californiano, que llegaba al último día de competición con más de 3 minutos de renta en la general de motos y ha dejado escapar el Touareg … ¡por solo 2 segundos !

Sorpresa mayúscula en la categoría reina RellyGP. Campeón en 2020 y 2024, Brabec tenía encarrilada su tercera corona, pero todo se fue al traste en el último waypoint del día, en una etapa de solo 105 kilómetros.

El piloto de Honda ha abierto pista y aunque ha ido siempre por detrás de los tiempos que marcaba Benavides en todos los puntos de referencia de esta 13ª y última especial, parecía tenerlo todo controlado, gracias a las bonificaciones (hoy el máximo eran 1’23).

El desenlace en Yanbú, a orillas del Mar Rojo, ha sido increíble. Brabec ha cometido un error de navegación en el kilómetro 98 de la especial, a falta de 7 kilómetros para la meta, que le ha costado el título. Luciano Benavides ha aprovechado la ocasión para adelantarse en el esprint final y ha ganado la edición de 2026 por solo 2 segundos, ¡la diferencia más raquítica de la historia del Dakar!.

Luciano sigue la estela de a su hermano Kevin, que ahora compite en cuatro ruedas. El mayor de la saga venció el Dakar en motos en dos ocasiones y en una de ellas, en 2023, lo hizo de forma muy ajustada, por 43 segundos frente a Toby Price.

La fiesta en KTM ha sido total, ya que Edgar Canet, que comenzó su primer Dakar en la clase reina con victoria en el prólogo y la primera especial, aquí en Yanbú, se ha despedido sumando su tercer triunfo de etapa. El joven piloto de La Garriga, a sus 20 años, no ha podido entrar en el pulso por el Touareg después de sus problemas en la primera maratón, pero sin duda se ha hecho notar y ha demostrado ser una de las estrellas emergentes del rally raid.

KTM sigue siendo la marca más laureada del Rally Dakar tras conquistar su 21º Touareg (18 entre 2001 y 2019 de manera consecutiva). Es es segundo título consecutivo de la marca de Mattighofen tras el de Daniel Sanders en 2025, que este año no ha podido revalidar la corona tras una grave caída. El australiano, con fractura de clavícula, ha seguido peleando hasta el final, para concluir quinto a 57 minutos.

Tosha Schareina ha subido al podio por segundo año seguido, aunque si en 2025 peleó con Sanders hasta el último día por el Touareg, esta vez el valenciano ha tenido que conformarse con la tercera posición, condicionado por algunos fallos de navegación y sin poder replicar el fortísimo ritmo que han imprimido a la carrera Brabec y Benavides.