Los grandes señalados en el 'Albacetazo' en Copa del Madrid

El Real Madrid sufrió en el Carlos Belmonte un batacazo histórico. El Albacete, bordeando el descenso a Primera RFEF en Segunda División, fue superior al equipo blanco en la puesta de largo de Álvaro Arbeloa, que terminó en desastre. Fue una eliminación ridícula, porque los madridistas, sin pesos pesados como Tchouaméni, Mbappé o Bellingham, siempre estuvieron a merced de un rival que pareció el de superior categoría. El 3-2 en octavos de la Copa deja varios señalados.

Arbeloa, una convocatoria arriesgada

¿Habría caído Xabi Alonso ante el Albacete? Una pregunta de fútbol ficción, que se respondería con la pérdida de sentido que tiene el proyecto del Madrid. Pero si hay un tema que todavía está en mano de los técnicos de un club donde son de quita y pon son las convocatorias y las alineaciones. En su debut como entrenador, Arbeloa dejó fuera a Bellingham o Tchouaméni.

En el final de la rueda posterior al desastre del Belmonte, el entrenador blanco volvió a defender su lista y alineación, en la que puso a jugadores sin apenas experiencia en el primer nivel como Cestero o David Jiménez. Incluso en los cambios dejó por detrás a Ceballos de otros representantes de 'La Fábrica' como Palacios o Manuel Ángel.

Huijsen y la hecatombe defensiva

Desde que el 23 de mayo el Madrid hiciese oficial la salida de Carlo Ancelotti, el club que preside Florentino Pérez ha invertido casi 200 millones en refuerzos, centrados mayormente en la defensa, que no han mejorado, salvo en el caso de Carreras, las prestaciones. Es más, el mejor 'fichaje' del club este verano ha sido recuperar a Militao, tras dos roturas de cruzado.

Con una nueva lesión grave a sus espaldas, el brasileño ha dejado huérfanos a sus compañeros. Sobre todo a un Huijsen que, cuando le han obligado a dar un paso al frente, ha visto cómo sus carencias emergen. Para él es más cómodo subir al remate y sacarla con el pie, pero su tarea fundamental, que son las marcas, deja mucho que desear, como se evidenció en el Belmonte, donde Lazo o Jefté le sacaron los colores.

Lunin ya no es un suplente de garantías

El portero ucraniano del Madrid fue uno de los artífices de 'La Decimoquinta'. Cuando Courtois sufrió una rotura de cruzado en la temporada 2023/2024, Lunin cogió el mando de la portería y la defendió siendo clave en eliminatorias como la los de Carletto ganaron al Manchester City. Lo hizo con Luis Llopis como entrenador de porteros, una de las pocas figuras que ha sobrevivido al continuo vaivén en el banquillo.

Contra el Albacete, Lunin vivió una noche funesta, fallando en los dos goles de Jefté, el héroe de la noche. En el definitivo 3-2 se quedó bajo palos después de una mala cobertura de Carvajal. Paró el primer intento y se 'comió' el rechace al estar muy adelantado. El que un día reclamaba tener más minutos, después de ser héroe europeo, es hoy uno más de un equipo donde todos cotizan a la baja.

Mastantuono va por el camino de Güler

Hasta hace no tanto, en el Madrid se vanagloriaban de haber ejecutado una regeneración y de entender el fútbol moderno mejor que nadie. Bajo esa idea llegaron jugadores como Tchouaméni, Camavinga o Bellingham, portentos en lo físico, el apartado en el que, precisamente, se ha desmoronado el club en los últimos tiempos. Pero la gran falta del equipo blanco, en la actualidad, es de calidad. Incluso en los hombres llamados a ponerla por delante.

Detrás del planteamiento inicial de Arbeloa había cierto aroma de reivindicación. Por lo menos, para Franco Mastantuono, el hombre que enamoró a Xabi Alonso fugazmente en el inicio de temporada. El Madrid se jactó de quitárselo al PSG de Luis Enrique, como en su día presumió de levantarle a Güler el Barça. El turco no ha sido decisivo en ningún partido importante. Al de River, por el que pagaron más de 63 millones tras compararlo con Lamine, tampoco se le ve preparado para el reto de sacar adelante a un Madrid descompuesto en lo físico y mental