Rally Dakar
Canet se cuela en el dominio de Honda y Benavides recupera el liderato
El de La Garriga se mantuvo en las primeras posiciones durante toda la etapa y acabó tercero, por detrás de Skyler Howes y Adrien van Beveren
Cristina Moreno
Edgar Canet quiere cerrar su temporada de debut en la categoría reina de motos en el Rally Dakar con buenas sensaciones. Tras conseguir la victoria en el prólogo y en la primera etapa, superó los contratiempos para hacer un buen tramo final. Este jueves fue el único capaz de romper el dominio del Monster Energy Honda HRC y subió al podio con el tercer mejor crono, por detrás del estadounidense Skyler Howes, y del francés Adrien van Beveren.
El otro gran beneficiado del día fue el argentino Luciano Benavides. El piloto de KTM finalizó la etapa en la cuarta posición pero recortó 1:19 con Ricky Brabec, suficiente para recuperar el liderato de la general.
Tosha Schareina, por su parte, firmó el quinto mejor crono del día y se mantiene en la tercera plaza de la general, aunque con opciones ya remotas de título a 15:16 de Benavides.
Honda marca la pauta
Skyler Howes, que partía quinto de la general, tomó el mando de la etapa en los primeros pasos de control, con el líder Ricky Brabec, controlando los márgenes seguido del argentino Luciano Benavides. Empezaba bien Edgar Canet que calcaba prácticamente los parciales de los primeros clasificados, para mantenerse en la pugna por la victoria de etapa en una jornada dominada por las Honda del Monster Energy Honda HRC.
Tan solo Canet era capaz de colarse en el reinado del equipo de Howes, Brabec y Van Beveren, mientras que el argentino se diluía con el paso de los kilómetros, complicándose sus opciones de general.
En una jornada sin contratiempos entre los favoritos, Howes marcó uno a uno el mejor crono en todos los puntos de control y en un final más que ajustado con Van Beveren acabó llevándose la victoria por apenas 21 segundos.
Ricky Brabec, que había rodado en cronos de podio durante casi todos los puntos de control, levantó el pie del acelerador en el último tramo, para acabar en la sexta plaza. Una jugada estratégica que le permitirá salir en posiciones más retrasadas -y más beneficiosas- en la etapa de mañana.
- La Guardia Civil aumenta la vigilancia de los vehículos tinerfeños con la llegada del frente frío: multas de hasta 200 euros
- Prohíben el baño en la costa de Tabaiba y cierran una playa por una rotura en la red de saneamiento
- El Estado amenaza a Santa Cruz con la devolución de 10 millones de fondos europeos si no impulsa la Zona de Bajas Emisiones
- La Aemet alerta de fuertes vientos este miércoles en Tenerife
- La venta de entradas para los concursos y galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene fecha
- Pagan 65.000 euros por montar un mesón diez días de Carnaval en la plaza de España
- Parece Hawai o Los Ángeles, pero está en Tenerife: así es la autovía llena de palmeras que muchos consideran la más bonita del mundo
- Hallan sin vida a un hombre en un barranco de Santa Cruz de Tenerife